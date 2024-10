Casablanca accueillera «Le plus grand mariage du monde», son producteur nous en parle

Le 7 décembre prochain, Casablanca accueillera un événement inédit: un spectacle célébrant la richesse des traditions du mariage marocain. Organisé sous la salle couverte du complexe Mohammed V de la métropole, «Le plus grand mariage du monde» est une plongée au cœur d’un mariage traditionnel, à travers une mise en scène spectaculaire et immersive.

Le spectacle retrace le parcours d’un couple, de leur rencontre jusqu’à la célébration du mariage, dans la plus pure tradition marocaine. Les mariés seront incarnés par des mannequins, pour la touche d’élégance et de glamour, tout en mettant en valeur les tenues et les coutumes ancestrales. Chaque étape du mariage est minutieusement reproduite, de la «khol’aa» (rituel du bain) à l’«ammaria», pour un voyage à travers les rituels et coutumes millénaires du Royaume.

Loin de n’être qu’une simple reconstitution, cet évènement ambitionne d’être une célébration vivante de la culture marocaine. C’est ce que nous explique son producteur, Youssef Mellouki, également directeur de la plateforme Billetteries.ma, dans cet entretien pour Le360.

Le360: En quoi consiste concrètement «Le plus grand mariage du monde»?

Youssef Mellouki: C’est un spectacle imaginé pour mettre en valeur les traditions du mariage marocain. Nous avons des traditions millénaires extrêmement riches qui diffèrent d’une région à une autre avec des pratiques très variées. Chaque couleur, chaque forme, chaque geste a une signification. Personnellement, je suis à chaque fois ébahi par la beauté de ces traditions. Chacun de nous a déjà assisté à des mariages mais nous sommes toujours assez occupés et stressés lors de mariages familiaux. En raison des mille et une choses à organiser, il se peut qu’on ne savoure pas ou que l’on ne réalise pas la beauté du moment.

Concrètement, c’est l’histoire d’un couple que l’on suit de la rencontre jusqu’au mariage. Le public joue un rôle central dans cette expérience unique. Invités à venir vêtus de tenues traditionnelles, les spectateurs sont symboliquement répartis entre les familles du marié et de la mariée.

Parallèlement, Rabii El Kati, l’acteur au talent immense et fin connaisseur de l’histoire du Maroc, fera durant tout le spectacle la comparaison entre les rituels du mariage de jadis et d’aujourd’hui.

Pourquoi ce nom «le plus grand mariage du monde»?

Je ne pense pas qu’il y ait eu dans le monde un spectacle sous cette forme. Avec un grand public, un tel contenu et une telle richesse. Je pense que de ce point de vue, il est clairement le plus grand mariage du monde.

Qu’est-ce qui a motivé votre envie de produire ce spectacle?

Notre culture marocaine est mondialement connue. Mais je pense qu’au-delà de nos beaux paysages ou de la nourriture, notre culture est un diamant. Polissez n’importe quelle facette, elle vous éblouira. Et ça, c’est une facette qui mérite la plus belle promotion.

Combien a coûté la production de cet évènement?

Beaucoup de gens se sont impliqués de tout leur coeur dans ce projet. Et nous leur en sommes sincèrement reconnaissants. Au fil des préparatifs, il n’a jamais été question de chercher un chanteur, un acteur, un technicien. Il était plutôt une question de choisir celui qui partage cette fascination pour le sujet et qui ne le voit pas comme un travail mais comme un édifice auquel il souhaite apporter sa pierre.

Le complexe Mohammed V de Casablanca est-il un lieu adapté?

Absolument. C’est une très belle salle que nous connaissons bien, dont le personnel est extrêmement serviable, à commencer par le directeur du complexe, Bounjoumi Benaissa, qui ne ménage aucun effort pour nous aider. Cette salle offre aussi beaucoup de liberté pour moduler la scène, les emplacements, les lumières... Plusieurs grands spectacles ont eu lieu dans cette salle et le résultat a souvent été grandiose.