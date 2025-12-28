CAN 2025. Marhba Bikom: Mehdi Mozayine raconte les coulisses de sa collaboration avec RedOne

Mehdi Mozayine lors de son interview à l’occasion de la présentation de sa participation à la chanson «Marhba Bikom», extraite de l’album officiel de la CAN produit par RedOne. (S.Bouchrit/ Le360)

Mehdi Mozayine revient sur sa participation à Marhba Bikom, l’un des titres de l’album officiel de la Coupe d’Afrique des Nations, produit par RedOne. Une expérience marquante pour l’artiste, qui y voit bien plus qu’un simple projet musical, mais un message fort d’ouverture et de partage.

À travers cette chanson, il souhaite transmettre un message d’amour et de paix. «C’est une invitation à accueillir tous ceux qui viendront au Maroc, que ce soit pour la CAN ou au-delà», explique-t-il. Marhba Bikom marque également une nouvelle collaboration avec Hind Ziadi, qu’il dit beaucoup apprécier, tout en saluant le rôle central de RedOne dans la promotion de la musique marocaine à l’international.

Si Mehdi Mozayine avait déjà travaillé avec le producteur par le passé, cette participation constitue sa première expérience en tant qu’interprète sous sa direction. Une étape importante dans son parcours artistique, d’autant plus marquante qu’elle n’était pas initialement prévue, l’artiste étant alors engagé dans la préparation de son propre album.

Enfin, interrogé sur la compétition, le chanteur se montre confiant. Il cite le Maroc parmi les favoris de la CAN et dit que «l’objectif, c’est de gagner la coupe. C’est le rêve de tout un pays. Artistes, journalistes, supporters… chacun doit apporter son énergie positive pour que la CAN reste à la maison.»