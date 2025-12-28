Culture

CAN 2025. Marhba Bikom: Mehdi Mozayine raconte les coulisses de sa collaboration avec RedOne

Mehdi Mozayine lors de son interview à l’occasion de la présentation de sa participation à la chanson «Marhba Bikom», extraite de l’album officiel de la CAN produit par RedOne. (S.Bouchrit/ Le360)

Par Ghania Djebbar et Said Bouchrit
Le 28/12/2025 à 19h00

VidéoParticipant à l’album officiel de la Coupe d’Afrique des Nations, le chanteur Mehdi Mozayine revient sur les coulisses de sa participation à «Marhba Bikom», titre produit par RedOne et interprété aux côtés de Hind Ziadi. Dans cet entretien, il partage le sens du message porté par la chanson et livre son regard sur la CAN.

Mehdi Mozayine revient sur sa participation à Marhba Bikom, l’un des titres de l’album officiel de la Coupe d’Afrique des Nations, produit par RedOne. Une expérience marquante pour l’artiste, qui y voit bien plus qu’un simple projet musical, mais un message fort d’ouverture et de partage.

À travers cette chanson, il souhaite transmettre un message d’amour et de paix. «C’est une invitation à accueillir tous ceux qui viendront au Maroc, que ce soit pour la CAN ou au-delà», explique-t-il. Marhba Bikom marque également une nouvelle collaboration avec Hind Ziadi, qu’il dit beaucoup apprécier, tout en saluant le rôle central de RedOne dans la promotion de la musique marocaine à l’international.

Si Mehdi Mozayine avait déjà travaillé avec le producteur par le passé, cette participation constitue sa première expérience en tant qu’interprète sous sa direction. Une étape importante dans son parcours artistique, d’autant plus marquante qu’elle n’était pas initialement prévue, l’artiste étant alors engagé dans la préparation de son propre album.

Enfin, interrogé sur la compétition, le chanteur se montre confiant. Il cite le Maroc parmi les favoris de la CAN et dit que «l’objectif, c’est de gagner la coupe. C’est le rêve de tout un pays. Artistes, journalistes, supporters… chacun doit apporter son énergie positive pour que la CAN reste à la maison.»

Par Ghania Djebbar et Said Bouchrit
Le 28/12/2025 à 19h00
#mehdi mozayine#RedOne#CAN 2025#Maroc#musique#Hind Ziadi

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

CAN 2025: RedOne présente le casting XXL de son album «Dieu, la Patrie, le Roi»

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Un an après L’Batal, Omar Lotfi et RedOne sortent Casa Guira

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Son featuring avec Beni Adam, Nej et Bnet Oudaden, les confidences de Lartiste

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Cérémonie d’ouverture de la CAN: l’égyptien Mohammed Ramadan interprètera la chanson officielle

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Les voies du football sont impénétrables…
3
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
4
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
5
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
6
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
7
La surprise africaine
8
Le36. EP489. En chute libre, le dinar algérien face à La Brigade
Revues de presse

Voir plus