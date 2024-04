Caftan du Maroc est de retour après 4 ans d’arrêt et devient Caftan Week

Le Golf Al Maaden à Marrakech s’apprête à accueillir du 9 au 12 mai prochain, l’un des évènements de mode les plus prestigieux et les plus attendus du Maroc. Après une interruption de 4 ans à cause de la crise sanitaire, Caftan est de retour dans un nouveau format. Cette manifestation prestigieuse, «Caftan du Maroc» qui se tenait en une soirée unique, s’appelle désormais Caftan Week et s’étalera sur quatre jours autour du thème «Maroc, terre du Caftan».

Plusieurs évènements: des masters class avec des stylistes de renom, des expositions autour des métiers du Caftan au Musée des confluences à Dar El Bacha, un défilé spécialement dédié et pour la première fois aux jeunes créateurs de mode, viendront graviter autour du grand défilé prévu le samedi 11 mai. Pour la première fois dans l’histoire de «Caftan du Maroc», les jeunes talents auront droit à un défilé qui leur sera spécialement dédié le vendredi 10 mai pour révéler la pleine mesure de leur talent.

Ces jeunes stylistes, huit en tout, ont bénéficié de l’encadrement de la designer Meryem Boussikouk, présidente de l’Association Nationale des Créateurs Marocains de mode. Un jury composé de trois stylistes choisiront celui ou celle qui va gagner son ticket pour Caftan 2025.

Le wedding planner Toni Breiss, scénographe de la Caftan Week

En tout, 16 créateurs de mode, dont une jeune talent, dévoileront leur créations inédites dans un écrin scénographié par le designer d’évènementiel et wedding planner français Toni Bress. Dans la liste on retrouve Meryem Belkhayat, Fouzia Naciri, Hind Lamtiri, Hind Iraqi, Amina Boussayri, Siham Elhabti, Zineb Lyoubi Idrissi, pour ne citer que ceux-là.

«Tous les corps sont beaux»

L’autre grande nouveauté de cette manifestation, c’est la volonté des organisateurs, de faire défiler tous les corps, sans restrictions, sur le podium de Caftan Week. «Nous partons du principe que tous les corps sont beaux».

«Nous ne sommes pas dans les mêmes restrictions, généralement de mise, dans les défilés de mode» déclare Ichrak Moubsit, directrice de la rédaction du magazine Femmes du Maroc, organisateur de l’évènement, dans une déclaration en marge de la conférence de presse, tenue ce matin au showroom de Mercedes-Benz à la corniche de Casablanca. Mercedes étant le sponsor officiel de cet évènement. A propos des mannequins toujours et en réponse à la question d’une journaliste, Ichrak Moubsit précise que seuls 30% des Models sont des étrangers.