Caftan 2024: voici la liste des stylistes participants

Le prestigieux évènement de mode «Caftan» lancé en 1996 est de retour. L’édition 2024 aura lieu le 11 mai à Marrakech, autour du thème «Maroc, Terre du Caftan». En tout, 15 stylistes marocains de renom ont déjà été sélectionnés et viendront dévoiler leurs collections.

Il s’agit de Meriem Belkhayat, Amina Boussayri, Amal Soussi Aouad, Houda Larini, Fouzia Naciri, Imane Tadlaoui, Zineb Lyoubi Idrissi, Siham El Habti, Hind Lamtiri, Selma Senaoui, Samira Mhaidi Knouzi, Imane Ochen, Hind Iraqi, Najia Benjellou et Salima Elboussouni.

Aussi, en plus du très attendu défilé, Caftan Week viendra proposer à son public un programme élargi, multisites et multiformats qui sublimera la ville de Marrakech, offrant une immersion totale dans l’univers du Caftan. Expositions, défilés, master class, cette édition a pour objectif de mettre en lumière tout l’environnement qui nourrit et développe ce précieux héritage marocain.

Lire aussi : «Aux fils du caftan marocain», une superbe exposition au Musée national de la parure, à Rabat

Le défilé Caftan 2024 clôturera cette série d’évènements avec son palmarès exclusif de collections triées sur le volet. Des collections à travers lesquelles les heureux créateurs sélectionnés sauront surprendre et émerveiller grâce à leur créativité et ingéniosité habituelles.