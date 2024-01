Boulemane: coup d’envoi de la première édition des Journées cinématographiques et médiatiques

Lors de la première édition des Journées cinématographiques et médiatiques de Boulemane, organisée du 19 au 21 janvier 2024.

La cérémonie d’ouverture de cet événement a été marquée par une conférence scientifique sur le rôle du cinéma et des médias dans le développement spatial. Dans une déclaration pour Le360, Mounir El Ghazoui, directeur de la première édition des Journées cinématographiques et médiatiques, a souligné que l’organisation de cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un modèle de développement intégré visant à promouvoir la région.

L’objectif principal de cet événement est de sensibiliser aux qualités économiques, sociales et touristiques de la région de Boulemane, a ajouté Mounir El Ghazoui, notant que cette édition annoncera le lancement du concours régional destiné aux journalistes et aux professionnels des médias. Ceux-ci participeront avec des contenus médiatiques écrits, numériques, audiovisuels mettant en valeur les qualités naturelles, écologiques, touristiques et économiques de la région.

Abdelatif Bensfia, directeur de l’Institut supérieur de l’information et de l’information (ISIC) de Rabat, qui organise ces journées, a déclaré, pour sa part, que «l’importance des médias en tant qu’outils d’information et de création doit correspondre à la qualité du contenu, permettant à toutes les catégories sociales et les acteurs d’être informés de ce qui se passe dans leur région».

Et d’ajouter: «Pour favoriser le développement d’une région, il est essentiel de cultiver une citoyenneté consciente des événements qui se déroulent autour d’elle.»

Le programme des Journées cinématographiques et médiatiques comprend la projection d’une série de documentaires et de films cinématographiques en présence de réalisateurs et de professionnels du cinéma, ainsi que des ateliers de formation sur les sujets du journalisme de proximité, de l’éthique professionnelle du journalisme, de la production de contenus et de la réalisation de documentaires.

Cette première édition des journées cinématographiques et médiatiques se clôturera enfin par la célébration des jeunes talents participant à la compétition officielle de documentaires et de films cinématographiques, avec la remise de prix monétaires aux lauréats, en plus de trophées commémoratifs.