Culture

Biennale d’Architecture de Venise 2027: le concours pour la réalisation du Pavillon Maroc est lancé

Le site de la Biennale d'Architecture de Venise.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville lancent un concours architectural. Il s’agit de sélectionner l’équipe pluridisciplinaire qui concevra et réalisera le Pavillon du Maroc à la 20ème Exposition internationale d’architecture de Venise 2027. Les candidats ont jusqu’au 10 août 2026 pour déposer leur dossier.

Par La Rédaction
Le 24/07/2026 à 11h43

Le Maroc s’apprête à participer pour la deuxième fois à la Biennale d’Architecture de Venise. Après une première participation remarquée en 2025 et une présence réussie à la Biennale d’Art de Venise en 2026, le pays confirme son essor artistique et créatif sur la scène mondiale.

L’édition 2027 de la Biennale d’Architecture de Venise est confiée à Wang Shu et Lu Wenyu de l’Amateur Architecture Studio. Elle est placée sous le thème «Do Architecture: For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality». Ce thème peut se traduire par «Faire de l’architecture, pour la possibilité d’une coexistence face à une réalité tangible».

Un concours pour désigner l’équipe marocaine

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organise ce concours. Il agit en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. L’objectif est de sélectionner le projet apte à représenter le pays.

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L’équipe sélectionnée devra présenter une œuvre digne de l’excellence architecturale marocaine. Cette œuvre devra témoigner de son ancrage dans les communautés et les territoires ainsi que de sa capacité à s’inscrire dans la durabilité.

Le concours vise à désigner l’équipe pluridisciplinaire chargée de la conception, de l’aménagement et de la réalisation du Pavillon du Royaume du Maroc parmi les compétences architecturales nationales.

Le concours se déroule en deux phases. La première phase s’achève le 10 août 2026 par la remise des plis. Le jury est composé de personnalités reconnues dans leurs domaines respectifs. Il désignera cinq projets à l’issue de cette première phase. Une seconde phase procédera ensuite à la sélection du projet final.

Les candidats intéressés peuvent consulter le site du ministère pour prendre connaissance des modalités de participation et déposer leur dossier de candidature à l’adresse suivante du lundi 27 juillet 2026 au lundi 10 août 2026.

Par La Rédaction
Le 24/07/2026 à 11h43
#Biennale d'architecture#Venise#Biennale de Venise#Art#Architecture#Maroc#Participation Marocaine

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