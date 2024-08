Asmae Charifi fait son grand retour avec «Atlas», son premier EP

Après trois années d’absence, Asmae Charifi, l’icône de la pop marocaine, revient en force avec cette fois-ci, un EP en entier. Intitulé «Atlas», cet opus de dix titres marque un tournant dans la carrière de l’artiste qui, depuis ses débuts à travers des mashups captivants sur les réseaux sociaux, a évolué vers une exploration audacieuse de différents genres musicaux.

Dans «Atlas», Asmae Charifi nous invite à un voyage à travers le temps et l’émotion. Chaque chanson, imprégnée de sa voix mélodieuse et de paroles profondes, raconte une histoire personnelle, oscillant entre passé, présent et futur. C’est un véritable récit introspectif où se mêlent des sentiments de nostalgie, de joie, de tristesse et de désir.

Cover de l'EP «Atlas».

Parmi les nouveaux titres de l’EP, on découvre des morceaux comme «Atlas», dont le clip a été révélé ce soir, ainsi que «Finek», «Hey Mama», «Elghalya», «Tchatcha» et «Soft Girl». Précédemment, Asmae avait déjà discrètement initié son retour avec «Lila» et «S7aba», annonçant ainsi cette nouvelle ère musicale avec élégance et profondeur.

Mais ce n’est pas tout. L’artiste a également surpris son public en faisant la Une du magazine L’Officiel pour l’édition d’août, où elle apparaît plus confiante et rayonnante que jamais. De quoi marquer ce comeback.

Après sa période de retrait, loin des projecteurs et des réseaux sociaux, Asmae Charifi est cette fois-ci bien lancée. Elle revient non seulement pour partager sa musique, mais aussi pour inspirer et influencer positivement la scène artistique marocaine. Son retour a été accueilli avec enthousiasme par ses fans, témoignant de l’attente et de l’excitation qui entourent chaque nouvelle étape de sa carrière.

Image du clip Atlas .