La pochette du nouvel album de French Montana se pare des couleurs du drapeau marocain

C’est un retour en grande pompe que s’apprête à faire French Montana, alias Karim Kharbouch, avec la sortie sur les plateformes de streaming de «Mac and Cheese 5», son cinquième et très attendu album qui accueille une belle liste de guests stars. En effet, le dernier chapitre de la série «Mac & Cheese» compte des featurings avec Kanye West, Drake, The Weeknd, Future, 21 Savage, Swae Lee, Lil Baby, Lil Durk, Offset ou encore Partynextdoor. Excusez du peu!

En attendant, le natif de Casablanca a révélé, le 29 décembre, sur les réseaux sociaux, la pochette de ce nouvel album. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait l’unanimité, surtout de ce côté de l’Atlantique. Et pour cause, on y voit le portrait du rappeur sous un éclairage rouge, une étoile verte lui illuminant le visage. Un diptyque qui rend un hommage aussi évident qu’appuyé au drapeau du Maroc, dont on retrouve également les couleurs sur le titre de l’album.

Ce n’est pas la première fois que French Montana fait un clin d’oeil à sa culture et son pays d’origine. Il y a un peu plus d’un an, il avait signé une collaboration avec l’atelier américain Skeleton Concepts, spécialisé dans la personnalisation de montres de luxe, en lançant le chronographe «French Montana Concept», une Rolex Daytona customisée aux couleurs du Maroc dont la valeur est estimée à 65.000 dollars US.