Culture

Abdelhadi Belkhayat transféré à Rabat: des nouvelles rassurantes sur son état de santé

L'artiste Abdelhadi Belkhayat.. Brahim Taougar - Le360

Hospitalisé à la suite d’un malaise survenu en Mauritanie, le chanteur Abdelhadi Belkhayat se trouve désormais dans un état stable et en nette amélioration, comme l’a assuré sa fille Meryem depuis l’hôpital militaire de Rabat où il est pris en charge.

Par Ghania Djebbar
Le 07/01/2026 à 11h14

La designer de mode marocaine Meryem Belkhayat, fille de l’artiste marocain retiré de la scène Abdelhadi Belkhayat, a livré des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de son père, suite au malaise qu’il a tout récemment subi durant son séjour en Mauritanie.

Dans une déclaration pour Le360 ce mercredi 7 janvier 2026, Meryem Belkhayat a indiqué que l’état de santé de son père est stable et connaît une nette amélioration. Elle a précisé qu’il reçoit actuellement les soins nécessaires à l’hôpital militaire de Rabat.

Elle explique également que son père avait été transféré en urgence, dans un premier temps, à l’hôpital militaire de Dakhla après avoir été victime d’un malaise soudain. Il a ensuite été décidé de le transférer à Rabat afin de poursuivre son traitement sous la supervision d’une équipe médicale spécialisée.

Lire aussi : Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Concernant la nature de son malaise de santé, Meryem Belkhayat a précisé que son père souffrait d’une inflammation des bronches, qui a évolué vers des difficultés respiratoires, nécessitant une prise en charge médicale urgente et son admission en réanimation.

Meryem Belkhayat souligne que la décision de transférer son père à Rabat a été motivée par son âge avancé ainsi que par le souhait de la famille de rester proche de lui durant son hospitalisation précisant que son état fait l’objet d’un suivi médical rigoureux.

Par Ghania Djebbar
Le 07/01/2026 à 11h14
#Abdelhadi Belkhayat#Artiste#Musique Marocaine#Hôpital militaire de Rabat

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musique: les artistes marocains les plus streamés en 2025

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Une première: le Forum des conservatoires de musique en novembre à Bouznika

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira: vingt ans de musique, de rencontres et de mémoire partagée

Articles les plus lus

1
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
2
CAN 2025. Provocations, gestes déplacés et insultes: quand les joueurs algériens dérapent après la victoire face à la RD Congo
3
Info360. Le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri s’est marié, voici l’heureuse élue
4
Désaccords au sommet du pouvoir algérien: qui de Chengriha ou Tebboune va écarter l’autre?
5
Il nous faut créer une Union Rationaliste Marocaine
6
Maroc–Israël: un nouveau plan d’action militaire pour consolider un partenariat stratégique en 2026
7
L’Algérie risque d’apparaître comme le dernier État colonial en Afrique
8
Barrages: 246 Mm³ gagnés en une journée, le taux de remplissage frôle 44%
Revues de presse

Voir plus