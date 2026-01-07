Abdelhadi Belkhayat transféré à Rabat: des nouvelles rassurantes sur son état de santé

La designer de mode marocaine Meryem Belkhayat, fille de l’artiste marocain retiré de la scène Abdelhadi Belkhayat, a livré des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de son père, suite au malaise qu’il a tout récemment subi durant son séjour en Mauritanie.

Dans une déclaration pour Le360 ce mercredi 7 janvier 2026, Meryem Belkhayat a indiqué que l’état de santé de son père est stable et connaît une nette amélioration. Elle a précisé qu’il reçoit actuellement les soins nécessaires à l’hôpital militaire de Rabat.

Elle explique également que son père avait été transféré en urgence, dans un premier temps, à l’hôpital militaire de Dakhla après avoir été victime d’un malaise soudain. Il a ensuite été décidé de le transférer à Rabat afin de poursuivre son traitement sous la supervision d’une équipe médicale spécialisée.

Lire aussi : Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Concernant la nature de son malaise de santé, Meryem Belkhayat a précisé que son père souffrait d’une inflammation des bronches, qui a évolué vers des difficultés respiratoires, nécessitant une prise en charge médicale urgente et son admission en réanimation.

Meryem Belkhayat souligne que la décision de transférer son père à Rabat a été motivée par son âge avancé ainsi que par le souhait de la famille de rester proche de lui durant son hospitalisation précisant que son état fait l’objet d’un suivi médical rigoureux.