À Doha, l’histoire de la première école pour filles transformée en galerie d’art

C’est l’histoire d’une belle transformation. Celle de la galerie Liwan à Doha au Qatar. Cet espace d’art qui accueille plusieurs artistes programmés dans le cadre de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024 était une école primaire pour filles dans les années cinquante appelée Umm Al-Mu’minin. La galerie abrite actuellement une fin de résidence d’ateliers d’art et d’artisanat.

Plusieurs designers qataris s’étaient déplacés au Maroc, pour explorer les traditions marocaines et bénéficier de l’expérience des artisans, et ont découvert la céramique, le zellige, la gravure sur bois, l’argile, la sculpture, le tissage ou le cuir.

Et à leur tour, des designers marocains se sont rendus à Doha, pour découvrir les traditions qataries, partager leurs expériences avec des artisans locaux et proposer des ateliers à la galerie Liwan.

Ghada Al Khater, artiste qatarie et coordinatrice de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, précise que le programme d’échange culturel lancé par Qatar Museums, il y a plus de dix ans, ne se concentre pas uniquement sur l’art, mais comprend plusieurs domaines.

Notre interlocutrice explique dans une déclaration pour Le360 que dans le cadre du programme d’échange culturel entre le Qatar et Maroc, des artistes et designers de chaque pays ont été sélectionnés pour participer au programme de résidence, qui vise à faire découvrir de près aux designers la culture de chaque pays.

Lire aussi : Maroc-Qatar: un message écrit du roi Mohammed VI à l’émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani

Ghada Al Khater a également souligné que l’échange entre les artistes qataris et marocains ne s’arrêtera pas à la fin de l’année culturelle des deux pays frères, mais se poursuivra bien au-delà puisque l’objectif de ce programme est de nouer des relations durables entre les deux nations, pour les artistes, les entreprises et les plateformes.

Pour sa part, Abderrahmane Al-Muftah, l’un des designers qataris qui ont visité le Maroc dans le cadre du programme, a exprimé sa joie d’avoir séjourné dans le Royaume chérifien, en particulier dans les villes de Fès, Marrakech, Casablanca et Rabat, où il a pu observer de plus près la culture marocaine et son patrimoine artisanal.

Lire aussi : Année culturelle Qatar-Maroc 2024: une collection de bijoux berbères du palais royal exposée à Doha

Le bâtiment qui abritait jadis la première école pour filles au Qatar est considéré comme l’un des monuments historiques les plus importants du pays. L’espace artistique Liwan qu’il accueille à présent est devenu un véritable laboratoire de création pour les designers et les artisans.

Cette école a été fondée par l’enseignante Amna Mahmoud Al-Jaidah, à la fin des années cinquante du siècle dernier. Dans la période qui a suivi, le Qatar a connu une croissance rapide des établissements d’enseignement sous la direction du cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, premier ministre de l’Éducation du Qatar.

Après cinq décennies à partager un héritage académique, éducatif avec l’ensemble de la communauté, l’école a fermé ses portes en 2005, avant que la Fondation des musées du Qatar ne décide de la faire revivre et de préserver le monument chargé d’histoire. En 2019, le bâtiment a commencé des travaux de restauration tout en préservant son architecture initiale.