Un texte en trois temps.

1) Laroui

Putain, c’est super dur d’écrire juste après Laroui, et j’ose, pourtant. Laroui, Fouad de son petit nom, a hier cité le titre d’un essai de Sigmund, auquel je ne saurais lui opposer que des extraits de De l’Interprétation des rêves… Inculte, a cessé d’intellectuellement se nourrir en Terminale, n’a rien fait d'autre ensuite que de péricliter. Laroui, dont je n’ai rien lu (oui, rien). Laroui, qui, contre vents et marées, s’obstine, semaine après semaine, à vous livrer, ici, dans ce média, le fond de sa pensée. Une œuvre en construction, une longue vie encore.

2) Choumicha

J’ai vu, comme tout le monde ou presque, la vidéo volée des fiançailles de Choumicha. La cérémonie du henné, on appelle ça ainsi ici. Choumicha, c’est Maïté en France, c’est le Chef Simon en Grande-Bretagne. N’a-t-elle pas su contrôler qui filmait et quand fallait-il filmer? Une cousine traîtresse, très certainement, qui s’est chargée de diffuser ce qui était censé être une cérémonie intime. J’ai apprécié le zellige bas de gamme, regardé les bijoux (dont cette ceinture en or que lui a offert son fiancé), j’ai surtout vomi cette tradition marocaine, qui se veut respectueuse des us, alors même qu’un membre de sa famille s’apprêtait à la trahir, en la jetant en pâture à un public qui ne demandait que cela. Médiocrités marocaines…

3) Poutine

Les bijoux offerts par le futur mari de Choumicha auraient bien fait rire les Romanov… Les tsarines, surtout. La révolution russe qui a balayé le dernier tsar, Nicolas II, c’était juste hier: 1917. De mémoire d’homme, on s’en souvient encore. Anne Roumanov, humoriste parisienne de son état, pourrait, si elle le veut un jour, en témoigner. Entendons-nous bien: je suis de celles et ceux qui se lèvent tôt, et des infos immondes, celles d’une guerre pas si loin de nous, je les regarde. Mais Vladimir Poutine a cela de nécessaire qu’il veut sauver l’âme slave. Etant issue d’un pays où être roi remonte à l’Antiquité, je ne peux que le comprendre, une féodalité, millénaire, étant ce qu'elle est, gravée dans notre inconscient (merci Freud), voire dans notre ADN (je ne sais qui remercier, peut-être le professeur Albert Jacquart?). Même si une guerre me fait horreur. Même s’il m’est difficile d’admettre que la liberté ne pourrait être détenue par tous.