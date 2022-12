© Copyright : DR

Avec un design affûté et des technologies innovantes, Audi réaffirme la présence imposante et l’élégance sportive de l’A8, pionnière sur le segment premium. Les nouveaux phares et les feux arrière haut de gamme inspirent avec des fonctions innovantes et représentent le point culminant du portefeuille technologique reconnu de l’Audi A8.

Successeur de l’Audi V8, l’A8 est le fer de lance du constructeur sur le segment des berlines de luxe du portefeuille d’Audi depuis 1994. L’Audi A8 est une pionnière et un symbole du statut et du prestige de la marque. La quatrième génération de la berline de luxe, introduite par Audi en 2017, a relevé la barre en matière de puissance, d’allure et d’équipement. En tant que modèle de série initial, l’A8 a dévoilé la future identité visuelle du constructeur dès son lancement, devenant ainsi le modèle progressif de la marque à ce jour.

Un design affûté, combiné à des technologies reconnues et un confort exceptionnel sur la banquette arrière définissent l’approche haut de gamme de la conception d’Audi sur ce segment. La berline représente en ce sens la fusion d’un confort remarquable et d’une tenue de route sportive, et couvre ainsi tout le spectre de l’expérience de conduite.

Témoignant d’un grand souci du détail et équipée de nombreuses technologies intelligentes, la nouvelle Audi A8 est une pionnière à haute valeur ajoutée en matière de technologie pour une mobilité sûre et centrée sur l’utilisateur.

Toujours plus de prestige et d’assurance: le design extérieur

L’Audi A8 est une berline qui représente un statut et respire l’assurance. Son extérieur, qui a été retravaillé, est encore plus représentatif, affirmé et athlétique. La base de la calandre Singleframe est désormais plus large et affiche des angles chromés de plus en plus grands de bas en haut. L’admission d’air sur le côté est plus verticale et a été relookée, tout comme les phares, dont le bord extérieur inférieur crée un contour caractéristique. En résumé, les éléments de design, repensés et organisés avec précision à l’avant, renforcent considérablement la présence et la suprémacie de l’Audi A8 dans une version perfectionnée du modèle vedette du constructeur.

La nouvelle voiture Audi A8.

© Copyright : DR

D'un autre côté, le caractère progressif de la berline de luxe est particulièrement frappant. Le dôme de toit s’aplatit, les lignes étirées de la carrosserie soulignent sa longueur et les larges passages de roues évoquent le système de transmission quattro de série. Sur toutes les variantes du modèle, les bas de caisse présentent une forme concave et se terminent par une lame pointant vers la route.

L’arrière est dominé par de larges boucles chromées, des feux avec technologie OLED numérique à la signature personnalisable et un bandeau lumineux segmenté qui s’étend sur toute la largeur. Dans le pare-chocs, le diffuseur est délicatement accentué et repensé avec des barres horizontales. Autant de détails qui lui confèrent un design sportif caractéristique.

5,19 mètres de long

Les améliorations apportées au produit ne modifient que très peu les dimensions du modèle phare d’Audi sur le segment des berlines de luxe. L’A8 affiche un empattement de 3 mètres, une longueur de 5,19 mètres, une largeur de 1,95 mètre et une hauteur de 1,47 mètre. La carrosserie de l’Audi A8 suit le même principe que l’Audi Space Frame (ASF): elle est faite à 58% de pièces en aluminium.

L’habitacle côté passager est composé d’éléments formés à chaud, complétés par un panneau arrière à ultra haute résistance et extrêmement rigide en torsion fait de polymère renforcé de fibres de carbone. Des barres de renfort en magnésium viennent s’ajouter à la structure légère. L’impressionnante rigidité de la carrosserie pose les bases d’une conduite précise, d’un confort exceptionnel et d’une grande tranquillité acoustique à bord.

Phares Digital Matrix LED et feux arrière OLED

Comparables à des vidéoprojecteurs, les phares Digital Matrix LED utilisent la technologie DMD (digital micromirror device ou matrice de micro-miroirs). Chaque phare contient environ 1,3 million de micromiroirs dispersant la lumière en tout petits pixels, qui peut ainsi être ajustée avec la plus grande précision.

Cette technologie offre également deux nouvelles fonctions: le lane light et l’orientation light sur l’autoroute. Les phares émettent alors un tapis de lumière, qui illumine principalement la voie du conducteur. Mais surtout, les feux d’orientation aident les conducteurs à rester intuitivement dans leur voie dans les zones de travaux.

Les phares Digital Matrix LED incluent des fonctions dynamiques «coming home/leaving home», lorsque le conducteur déverrouille et quitte le véhicule, qui projettent une lumière brillante au sol ou sur le mur. La nouvelle A8 est équipée de feux arrière OLED de série. Lors de la commande, le client peut choisir entre deux signatures lumineuses à l’arrière. En mode Audi drive select «dynamic», une autre signature lumineuse s’active, propre à ce mode de conduite.

La nouvelle voiture Audi A8.

© Copyright : DR

En combinaison avec les systèmes d’assistance, les feux arrière OLED ont un indicateur de proximité: si un autre véhicule s’approche à moins de deux mètres de l’arrière d’une A8 à l'arrêt, tous les segments OLED s’activent. Parmi les autres fonctions disponibles figurent les clignotants dynamiques et les séquences «coming home/leaving home».

Concevoir en réduisant

L’intérieur de l’Audi A8 est comparable à un vaste salon sur mesure : elle offre un espace ouvert et agréable. Son architecture résolument horizontale met en valeur sa largeur. Le style, formel, est toujours dans la retenue. Dans l’obscurité, le pack d’ambiance lumineuse plus met élégamment en scène l’intérieur et inclut des liseuses à technologie Matrix LED à l’arrière.

La gamme de sièges et d’équipement des sièges dans la nouvelle A8 est variée, confortable, et traduit le haut niveau de prestance: cela se remarque tout particulièrement au niveau des sièges arrière, qui proposent de nombreuses options. Le siège de relaxation à bord de l’A8 L est le summum du programme. Le pack du siège de relaxation inclut un massage du dos avec 18 coussins pneumatiques, des appuie-tête confort ajustables électriquement, une console centrale continue en option (également disponible avec une tablette dépliante en option), un système de climatisation quatre zones automatique de luxe et les nouveaux écrans à l’arrière. Un frigo avec un compartiment-bar disponible dans les options Audi exclusive rend le cadre encore plus confortable.

Le tableau de bord de la nouvelle Audi A8.

© Copyright : DR

Les finitions de grande qualité mettent en évidence le caractère artisanal de l’intérieur de l’A8, comme les perforations précises dans les housses de siège, le liseré décoratif à ouverture et fermeture électrique, les volets d’aération ou le cuir velouté des appuie-tête confort. Nouveauté du programme de commande, la microfibre durable Dinamica peut être utilisée pour le revêtement des panneaux de portes, la garniture des montants ou la doublure du toit.

Le pack qualité de l’air en option inclut un ioniseur et un diffuseur de parfum.

Un fonctionnement sensible et pratique

Le MMI à commande tactile à bord de l’Audi A8 est basé sur deux écrans (de 10,1 pouces et 8,6 pouces) et une commande vocale. Celle-ci s’active avec les mots «Hey Audi».

Entièrement numérique, l’Audi virtual cockpit avec affichage tête haute en option vient compléter le système d’affichage et d’exploitation, orienté vers le conducteur. Les informations importantes s’affichent directement dans le champ de vision du conducteur.

Répondre aux exigences modernes: les nouveaux écrans à l’arrière

Des options attrayantes sont également disponibles pour le système d’info-divertissement. Adaptés aux attentes actuelles des passagers arrière, les nouveaux écrans à l’arrière incluent deux affichages de 10,1 pouces avec résolution full HD, fixés au dos des sièges avant. Ils diffusent le contenu des appareils des passagers et peuvent recevoir de nombreux flux audio et vidéo, notamment de célèbres plateformes de streaming, de médiathèques de chaînes de TV ou de réseaux cellulaires.

Conçu pour les amateurs de musique exigeants, le système audio Bang & Olufsen Sound System offre un son 3D à l’arrière du véhicule, en plus d’informations détaillées.

L’intérieur de la nouvelle Audi A8.

© Copyright : DR

La télécommande des sièges arrière, intégrée sur l’accoudoir central, offre de nombreuses fonctions de confort et d’infotainment qui peuvent être contrôlées depuis le siège arrière. L’unité de contrôle, avec son écran tactile OLED, est à peu près aussi grande qu’un smartphone.

La gamme de motorisation: souveraine et efficace

La nouvelle Audi A8 est disponible avec un moteur 3.0 TDI, un V6 qui génère 3 litres de cylindrée. Le moteur 3.0 TDI est installé dans l’Audi A8 50 TDI quattro. Il délivre 210 kW (286 ch) de puissance et 600 Nm de couple, qui sont déjà présents à 1 750 tr/min et restent constants jusqu’à 3 250 tr/min. Le moteur diesel permet à l’A8 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, jusqu’à une vitesse limitée électroniquement de 250 km/h, comme sur tous les autres modèles A8.

Tiptronic, quattro et différentiel sport: l’expérience de conduite complète

La boîte tiptronic 8 rapports à activation rapide et souple. Grâce à une pompe à huile électrique, la transmission automatique peut changer les vitesses même lorsque le moteur à combustion ne tourne pas.

La transmission intégrale permanente quattro avec différentiel central à verrouillage automatique est une composante de série. Elle répartit activement le couple entre les roues arrière dans les virages serrés et rapides, pour une conduite encore plus stable et sportive.