Tourisme: en chiffres, voici comment s’est porté le secteur en février

Une touriste prenant en photo la kasbah d'Aït Ben Haddou, située dans la province de Ouarzazate. (AFP). AFP or licensors

En février dernier, le Maroc a accueilli 1.396.177 touristes, contre 1.147.999 un an plus tôt, soit une augmentation de 22%. Plusieurs marchés ont contribué à cette dynamique. Les visiteurs britanniques se distinguent avec une hausse de 37%, passant de 75.536 à 103.305 arrivées. Les États-Unis suivent avec une progression de 24%, totalisant 26.905 visiteurs contre 21.774 l’année précédente. L’Italie affiche également une croissance solide de 20%, avec 38.134 arrivées contre 31.687 en 2024, apprend-on des dernières statistiques communiquées par l’Observatoire du tourisme.

Les touristes français, qui restent les plus nombreux, ont atteint 215.179 arrivées, en hausse de 17% par rapport aux 184.556 enregistrées en février 2024. D’autres marchés comme l’Espagne (+9%, 110.209 arrivées), l’Allemagne (+5%, 30.892 arrivées), les Pays-Bas (+10%, 21.909 arrivées) et la Belgique (+4%, 21.490 arrivées) affichent des évolutions positives, bien que plus modérées. Sans oublier la Pologne qui se démarque avec une augmentation de 49%, passant de 10.730 à 15.982 visiteurs.

Évolution des arrivées des TES (touristes étrangers de séjour) par marché émetteur. (Source: observatoire du tourisme)

Nationalité Arrivées en février 2024 Arrivées en février 2025 Évolution (en %) France 184 556 215 179 17 % Espagne 100 741 110 209 9 % Royaume-Uni 75 536 103 305 37 % Italie 31 687 38 134 20 % Allemagne 29 300 30 892 5 % États-Unis 21 774 26 905 24 % Pays-Bas 19 852 21 909 10 % Belgique 20 756 21 490 4 % Pologne 10 730 15 982 49 % Portugal 9 413 10 211 8 % Canada 8 002 10 044 26 %

Les principaux aéroports du pays ont largement bénéficié de cet afflux touristique. L’aéroport de Rabat-Salé enregistre la plus forte progression, avec une hausse de 37% (64.546 arrivées contre 47.119 en 2024). Tanger Ibn Battouta suit de près avec une augmentation de 33% (74.113 arrivées contre 55.674), tandis qu’Agadir Al Massira progresse de 28% (128.905 arrivées contre 100.557).

Évolution du nombre des arrivées par poste-frontière. (Source: observatoire du tourisme)

Poste Frontière Arrivées en février 2024 Arrivées en février 2025 Évolution (en %) A Marrakech - Ménara 340 094 407 300 20 % A Casablanca Mohammed V 174 679 201 242 15 % T Bab Sebta 116 680 147 855 27 % A Agadir Al Massira 100 557 128 905 28 % T Béni Anzar 100 069 97 058 -3 % A Tanger Ibn Battouta 55 674 74 113 33 % A Rabat-Salé 47 119 64 546 37 % A Fès Saïss 54 951 61 997 13 % Port de Tanger Med 45 258 59 627 32 % Port de Tanger Ville 24 739 32 380 31 % Autres postes 88 179 121 154 37 % Total 1 147 999 1 396 177 22 %

Marrakech-Ménara, principal hub touristique, reste en tête avec 407.300 arrivées, soit une croissance de 20% par rapport aux 340.094 de l’année précédente. Casablanca Mohammed V et Fès Saïss ne sont pas en reste, affichant des hausses respectives de 15 % (201.242 arrivées) et 13% (61.997 arrivées).

Les postes terrestres et portuaires ont également profité de cette croissance. Le poste frontalier de Bab Sebta enregistre une hausse de 27%, avec 147.855 arrivées contre 116.680 en 2024. Le port de Tanger Med progresse de 32% (59.627 arrivées contre 45.258), et Tanger Ville suit avec une augmentation de 31% (32.380 arrivées contre 24.739). Cependant, une exception notable est à signaler: le poste de Béni Anzar, qui connaît une légère baisse de 3%, passant de 100.069 à 97.058 arrivées.