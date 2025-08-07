New Mauritus Hotels LTD renforce son engagement au Maroc

Dans le cadre du développement touristique de la phase 2 du projet Royal Palm Marrakech, NMH, reconnu pour son excellence dans l’hôtellerie de luxe sous la marque Beachcomber Hotel (BH), s’associe à un partenaire financier stratégique de renom au Maroc, Ynexis Group (ex-Yamed Group), réputé pour son expertise en matière d’investissement hôtelier.
L’investissement dans le futur hôtel haut de gamme de 300 clés s’élève désormais à plus de 600 MMAD contre 285 MMAD, prévus initialement dans la convention-cadre. Ces investissements s’inscrivent pleinement dans la philosophie de développement du groupe mauricien au Maroc.
Fort de plus de 70 ans d’expertise, NMH incarne une vision de l’hôtellerie de luxe, fondée sur l’expérience client, la philosophie People-first, le développement durable et l’excellence opérationnelle. Le groupe est coté à la Bourse de Maurice (Stock Exchange of Mauritius) et figure sur l’indice de développement durable de la Bourse de Maurice (SEMSI).
Ce partenariat entre BH, Domaine Palm Marrakech S.A. (DPM) – filiale à 100% de Semaris Ltd en charge du développement immobilier – et Ynexis Group s’inscrit dans la continuité de l’expansion du groupe au Maroc, ce projet phare à Marrakech, constituant la pierre angulaire de la stratégie de développement du groupe dans le Royaume. BH, DPM et Ynexis Group s’unissent pour créer Apexia Beachcomber Properties, un OPCI (Organisme de placement collectif en immobilier) destiné à détenir les murs de l’hôtel existant et à construire le second hôtel.
Apexia Beachcomber Properties sera structurée de la manière suivante: 51% Ynexis Group, 40% BH et 9% DPM. Il est important de souligner que l’OPCI Apexia Beachcomber Properties sera propriétaire uniquement des murs et des terrains des deux hôtels du resort: celui déjà existant et celui à venir. Il louera ces actifs à BH, qui restera l’unique opérateur responsable, garantissant ainsi la continuité de la qualité de ses services. La gestion des hôtels sera, quant à elle, confiée par BH à Fairmont Hotels and Resorts, partenaire de longue date du groupe NMH.
La création d’Apexia Beachcomber Properties illustre l’engagement du groupe à innover, tout en conservant ses valeurs d’excellence et de service personnalisé. Ce partenariat financier immobilier solide reflète la volonté du groupe NMH de consolider et de pérenniser son positionnement dans le secteur hôtelier haut de gamme au Maroc. Il s’agit d’un partenariat strictement hôtelier, la composante résidentielle restant totalement indépendante.
La composante résidentielle n’est en rien concernée par Apexia. Elle fonctionne de manière autonome, sous la direction, la gestion et le financement exclusifs du Domaine Palm Marrakech S.A. (DPM), filiale à 100% de Semaris Ltd. Fort du succès de la première phase, entièrement commercialisée, avec 150 villas vendues, DPM s’apprête à lancer une nouvelle phase de 85 villas de luxe qui s’inscrira dans la même exigence architecturale authentique, de qualité de vie et d’intégration paysagère.
Semaris Ltd, créée en 2018, est une société mauricienne indépendante spécialisée dans le développement immobilier haut de gamme. Sa création traduit précisément la volonté stratégique des actionnaires historiques de NMH de séparer les activités hôtelières des actifs fonciers, afin de mieux cibler le développement de projets résidentiels de prestige. Elle est cotée sur le Development & Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice.
DPM et Semaris poursuivent leurs développements et des annonces d’investissement sont prévues en 2025, en ligne avec la convention-cadre d’investissement signée avec le gouvernement marocain en 2007.