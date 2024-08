Le Royal Mansour Marrakech sacré hôtel le plus accueillant au monde

Classé premier dans la liste des 50 meilleurs hôtels au monde, le Royal Mansour Marrakech, avec sa collection de riads privés, se distingue par son raffinement et son élégance. Selon CNN, cet hôtel, conçu sous l’égide du Roi du Maroc, a su offrir depuis ses débuts une expérience de luxe inégalée, immergeant ses hôtes dans une atmosphère royale.

Nichée au cœur de six hectares de jardins luxuriants, cette oasis de luxe est renommée pour son hospitalité «exceptionnelle» et une attention méticuleuse portée aux détails. Son concept innovant, créant une «médina dans une médina», est enrichi par un réseau de tunnels cachés et de «portes secrètes» qui assurent une intimité et une exclusivité sans pareil.

Les membres de la World’s 50 Best Hotels Academy, composée d’environ 600 experts anonymes de l’industrie hôtelière mondiale, ont unanimement reconnu le Royal Mansour Marrakech comme inégalé en matière d’accueil. Emma Sleight, responsable du contenu des 50 meilleurs hôtels du monde, souligne que l’hôtel incarne véritablement l’art de l’hospitalité. Elle loue également la résilience de l’établissement après le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé la région d’Al Haouz en septembre dernier, affectant gravement la médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jean-Claude Messant, directeur général de la Royal Mansour Collection, exprime sa fierté pour cette distinction, faisant l’éloge de son équipe «fantastique» pour avoir maintenu le plus haut niveau de chaleur et de service. Il décrit le Royal Mansour Marrakech, qui abrite quatre restaurants gastronomiques, comme le «joyau de la couronne» de la collection.

La liste des 50 meilleurs hôtels du monde 2024 sera officiellement dévoilée lors d’une cérémonie à Londres le 17 septembre.