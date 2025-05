Casablanca: belle et rebelle, une ville en pleine métamorphose

Longtemps réduite à son statut de capitale économique et perçue comme une ville utilitaire sans véritable attrait touristique, Casablanca s’affranchit peu à peu de cette image avec panache. Rebelle aux clichés, insaisissable et fière de ses contrastes, la métropole marocaine dévoile une beauté brute et singulière. Entre héritage Art déco, effervescence culturelle et élans de modernité, elle affirme aujourd’hui haut et fort sa place sur la carte des destinations à (re)découvrir. À l’image de ses habitants, la ville avance vite, bouscule, déconcerte parfois, mais ne laisse jamais indifférent.

Un patrimoine Art déco exceptionnel

Casablanca abrite l’un des plus importants ensembles Art déco au monde. Hérité de l’époque du protectorat français, ce patrimoine architectural se concentre autour du boulevard Mohammed V, de la place des Nations Unies jusqu’au quartier de l’ancienne médina. Les façades symétriques, les balcons arrondis, les motifs géométriques et les ferronneries élégantes témoignent de la modernité urbaine du début du XXème siècle.

Parmi les bâtiments emblématiques, on retrouve l’hôtel Lincoln (actuellement en restauration), l’immeuble Liberté – premier gratte-ciel de la ville –, la Poste centrale ou encore la Villa des Arts, centre culturel niché dans une bâtisse de style hispano-mauresque construite en 1934.

La mosquée Hassan II, chef-d’œuvre spirituel et architectural

Surplombant l’Atlantique, la mosquée Hassan II est le symbole le plus fort de Casablanca. Inaugurée en 1993, elle a mobilisé plus de 10.000 artisans venus de tout le royaume pour façonner marbres, bois sculptés et zelliges. Avec son minaret de 210 mètres – le plus haut du monde –, la mosquée peut accueillir jusqu’à 100.000 fidèles. Elle est aussi l’un des rares lieux de culte musulmans ouverts aux visiteurs non musulmans, qui peuvent la découvrir via des visites guidées organisées quotidiennement.

Casa Finance City, le nouveau visage de Casablanca

Loin du centre historique, à proximité de l’ancien aéroport d’Anfa, s’élève Casa Finance City (CFC). Ce nouveau quartier d’affaires, en construction depuis plus d’une décennie, est pensé comme un hub financier panafricain. Il attire banques, assurances, fonds d’investissement et sièges régionaux d’entreprises internationales.

Les tours de verre aux lignes futuristes s’élèvent dans un environnement paysager réfléchi: le Parc CFC, vaste espace vert de plus de 20 hectares, offre aux résidents et aux visiteurs un lieu de détente, de promenade et d’activités sportives. Cette expansion traduit l’ambition de Casablanca de se positionner comme une métropole moderne, durable et connectée.

Mers Sultan, un quartier au charme authentique

Mers Sultan est un quartier emblématique de Casablanca, où se mêlent harmonieusement tradition et modernité. Anciennement populaire, il séduit aujourd’hui par ses petites ruelles pavées, ses maisons colorées et son ambiance vivante. Les marchés animés, les cafés typiques et les boutiques d’artisanat font de ce quartier un lieu dynamique, tout en préservant son authenticité. Mers Sultan offre ainsi un équilibre parfait entre animation et caractère, où l’histoire de la ville se respire dans chaque coin de rue.

Habous, médina et traditions vivantes

Casablanca, c’est aussi une ville ancrée dans la tradition. Le quartier des Habous, conçu dans les années 1930 par les urbanistes du protectorat pour accueillir les populations venues de tout le Maroc, conjugue architecture néo-mauresque et tracé rationalisé. On y retrouve des librairies anciennes, des échoppes d’artisanat, des cafés populaires, ainsi que la célèbre pâtisserie Bennis, institution gourmande depuis 1930.

La médina ancienne, plus modeste que celle de Fès ou Marrakech, garde son authenticité avec ses ruelles étroites, ses échoppes de tissus, de cuir et d’épices, et sa proximité immédiate avec le port.

Corniche et vie nocturne en bord d’océan

La corniche d’Aïn Diab, récemment réaménagée, est l’un des lieux de promenade les plus prisés. Entre plages publiques et clubs privés, piscines, restaurants de fruits de mer et bars branchés, le front de mer casablancais vibre jusqu’au bout de la nuit. L’aquarium de Casablanca, les clubs de surf et le Morocco Mall – plus grand centre commercial du pays – en font également une destination familiale et festive.

Une scène artistique en effervescence

En attendant l’ouverture très attendue du Grand Théâtre de Casablanca, situé sur la place Mohammed V et conçu par l’architecte Christian de Portzamparc, la vie culturelle s’anime dans d’autres lieux : expositions à la Villa des Arts, concerts et conférences à l’Institut français, ou encore festivals comme Jazzablanca ou le Festival de Casablanca.

Une ville en mutation

Casablanca est en pleine mutation. Elle investit massivement dans la mobilité (busway, tramway, pistes cyclables), dans les espaces verts et dans le développement durable. Elle attire une nouvelle génération de voyageurs curieux, mais aussi d’investisseurs et de créateurs, attirés par son énergie vibrante et son potentiel.

Rebelle et fière, la ville ne se contente pas de suivre les normes modernes: elle les redéfinit. Casablanca s’épanouit dans un équilibre subtil entre héritage et avant-garde, tradition et rupture. Elle est bien plus qu’un centre économique ; elle est désormais une destination de choix pour ceux qui cherchent à s’imprégner d’une atmosphère unique, en constante évolution. À Casablanca, le présent s’invite dans l’histoire et l’avenir se construit sur un passé audacieux.