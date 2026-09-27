Après la Thaïlande, voici les principales destinations accessibles aux Marocains sans visa

Vue sur le pavillon Hyangwonjeon, au cœur du palais Gyeongbokgung à Séoul.

Le voyage en Thaïlande n’est plus aussi simple pour les détenteurs du passeport marocain. Depuis le 15 septembre 2026, les ressortissants marocains doivent désormais obtenir un visa avant de se rendre dans le royaume, après leur retrait de la liste des nationalités bénéficiant de l’exemption de visa.

Un changement qui intervient après plus de deux ans d’accès facilité. Depuis juillet 2024, les Marocains peuvent en effet entrer en Thaïlande sans visa pour des séjours allant jusqu’à 60 jours. Le nouveau dispositif réduit désormais à 30 jours la durée du régime général d’exemption et restreint le nombre de nationalités qui en bénéficient. La nouvelle liste compte 60 pays, parmi lesquels la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Turquie, mais pas le Maroc.

Les titulaires d’un passeport marocain font ainsi partie des 21 nationalités qui perdent totalement le bénéfice de cette exemption. Pour leurs prochains voyages, ils devront donc obtenir un visa avant leur départ pour la Thaïlande. Une demande de visa touristique électronique peut notamment être effectuée via la plateforme officielle thaïlandaise, le système d’e-Visa étant désormais accessible à l’ensemble du réseau diplomatique du pays.

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Pour autant, la fin de cette facilité ne signifie pas que les possibilités de voyage sans visa préalable se sont réduites à quelques destinations. Le passeport marocain conserve un accès facilité à plusieurs dizaines de destinations à travers le monde, avec des conditions qui varient selon les pays.

Des dizaines de destinations accessibles sans demande préalable

Selon le Henley Passport Index de juillet 2026, le passeport marocain offrait un accès sans visa préalable à 71 destinations. Cependant, avec l’entrée en vigueur du nouveau régime d’entrée en Thaïlande le 15 septembre, ce pays a été retiré du décompte, abaissant le total à 70 destinations.

Pour établir ce classement, Henley prend en compte les pays accessibles sans visa, ceux délivrant un visa à l’arrivée, ainsi que les destinations nécessitant une simple autorisation électronique de voyage (eTA).

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En revanche, les pays exigeant un e-Visa approuvé avant le départ sont exclus de ce calcul. Les voyageurs doivent donc impérativement obtenir cette validation en ligne avant d’entamer leur voyage vers ces destinations.

Turquie, Malaisie, Philippines: les options en Asie

Parmi les destinations accessibles sans visa préalable, certaines constituent des alternatives particulièrement intéressantes pour les voyageurs marocains.

La Turquie figure ainsi parmi les pays les plus accessibles. Les détenteurs du passeport marocain peuvent y séjourner jusqu’à 90 jours sans visa, selon les données recensées au 17 septembre.

Même régime pour la Malaisie, où les Marocains peuvent séjourner jusqu’à 90 jours sans visa. Une possibilité qui prend une importance particulière après la modification des règles thaïlandaises, la Malaisie proposant elle aussi une combinaison de grandes villes, de plages et de destinations naturelles.

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Les Philippines figurent également dans cette catégorie, avec un séjour pouvant aller jusqu’à 30 jours sans visa.

D’autres destinations asiatiques permettent également l’entrée sans visa préalable, parmi lesquelles figurent Hong Kong, Macao, l’Azerbaïdjan et la Syrie, selon les conditions applicables aux détenteurs de passeport marocain.

L’Afrique offre aussi plusieurs possibilités

Le continent africain reste largement représenté parmi les destinations accessibles sans visa.

Les voyageurs marocains peuvent notamment se rendre au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Cap-Vert, en Guinée, au Gabon, au Togo ou encore en Zambie, sans effectuer de demande de visa classique avant le départ.

Les conditions ne sont toutefois pas uniformes. Au Cap-Vert, le séjour sans visa peut aller jusqu’à 30 jours, tandis que le Bénin autorise jusqu’à trois mois selon les données disponibles. À São Tomé-et-Príncipe, la durée indiquée est de 15 jours.

Brésil, Colombie, Équateur : l’Amérique latine sans visa

Pour les voyageurs à la recherche de destinations plus lointaines, plusieurs pays d’Amérique latine sont également accessibles sans visa préalable.

C’est notamment le cas du Brésil, de la Colombie et de l’Équateur, où les détenteurs du passeport marocain peuvent séjourner jusqu’à 90 jours, selon les données disponibles.

Le Christ rédempteur surplombant Rio de Janeiro au Brésil

Dans les Caraïbes, les possibilités comprennent notamment la Barbade, Grenade, Haïti et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La République dominicaine figure également parmi les destinations accessibles selon les conditions d’entrée applicables.

Visa à l’arrivée: d’autres destinations restent accessibles

Le champ des possibilités s’élargit encore si l’on prend en compte les pays qui délivrent le visa directement à l’arrivée.

Selon les données actualisées de VisaFreeMap, 22 destinations proposent ce régime aux détenteurs du passeport marocain. Le voyageur n’a donc pas besoin d’obtenir son visa auprès d’une ambassade avant son départ, mais doit accomplir la formalité à son arrivée.

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Parmi les destinations concernées figurent notamment l’Indonésie, les Maldives, la Jordanie, Madagascar, l’île Maurice, le Népal, le Cambodge et la Tanzanie.

À cela s’ajoutent quatre destinations accessibles avec une autorisation électronique de voyage, notamment les Seychelles, la Corée du Sud et le Sri Lanka. Cette procédure reste plus simple qu’une demande de visa classique, mais elle doit être effectuée avant le départ.

Ce qu’il faut retenir

La fin de l’exemption de visa en Thaïlande modifie donc les habitudes des voyageurs marocains, mais ne remet pas en cause l’accès à plusieurs dizaines de destinations avec des formalités simplifiées.

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Du bassin méditerranéen à l’Asie, en passant par l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, plusieurs destinations restent accessibles sans demande de visa préalable. Les conditions diffèrent cependant d’un pays à l’autre, notamment en matière de durée de séjour et de formalités à l’arrivée.

Avant tout départ, il reste donc indispensable de vérifier les dernières conditions d’entrée auprès des autorités du pays concerné, les régimes de visa pouvant être modifiés à tout moment.