GITEX World RobotiX: Dubaï mise sur les robots humanoïdes et l’IA incarnée

Le GITEX Global ajoute un nouveau rendez-vous à son édition 2026. GITEX World RobotiX réunira du 8 au 11 décembre, à Expo City Dubai, des pionniers de la robotique et de l’IA incarnée. Les exposants montreront comment des machines qui perçoivent, raisonnent et agissent transforment l’industrie, la logistique, la santé et l’hôtellerie.

Le marché s’emballe. Selon Counterpoint Research, plus de 22.000 humanoïdes ont été livrés dans le monde au premier semestre 2026, soit 300% de plus qu’un an plus tôt. Le cabinet table sur plus de 50.000 unités d’ici la fin de l’année. Dubaï vise de son côté le déploiement de 200.000 robots d’ici 2032, dans le cadre de son Programme de robotique et d’automatisation.

Unitree, qui détient 31% du marché mondial des humanoïdes selon les organisateurs, ouvre la liste des participants. UBTECH, dont les robots travaillent dans des usines automobiles et sont testés par Airbus, sera présent. AiMOGA (Chery Auto), DEEP Robotics et l’émirati Micropolis Robotics, fournisseur de robots de patrouille de la police de Dubaï, complètent le plateau.

Des robots au travail

L’émirati Mangobot présentera une main-d’œuvre robotique composée de robots généralistes, de patrouille et de réception multilingues, ainsi que des exosquelettes. «Il s’agit moins de venir voir des robots que de découvrir ce que signifie travailler à leurs côtés», a déclaré Mazen El-Kurdi, directeur technique de Mangobot.

Le chinois Lumos Robotics fera ses débuts au Moyen-Orient avec le MOS 2. Ce robot à roues et à deux bras soulève jusqu’à 50 kg et fonctionne plus de huit heures. Selon l’entreprise, ses robots de première génération ont cumulé plus de 1.000 heures sans panne à l’usine Mitsubishi Electric de Changshu. L’émirati Lootah Robotics exposera pour sa part des robots de plusieurs fabricants, dont Unitree, AGIBOT et UBTECH, avec une supervision centralisée.

L’IA incarnée au contact du public

Light Origins dévoilera son robot en forme de lapin, destiné aux foyers. Raydiculous présentera le TP01, un humanoïde qui s’exprime en anglais et en arabe, et DINOBOT, un dinosaure bionique bipède. L’émirati Besomi proposera un laboratoire de robotique avec Unitree, Arduino et Qualcomm. «Nous voulons que les jeunes ingénieurs se demandent comment cela fonctionne, puis construisent ici la prochaine génération de technologies robotiques», a déclaré Mohammad Hani, PDG de Besomi Robotics & AI.

JWIPC lancera des contrôleurs robotiques fondés sur le module Thor de NVIDIA, qui délivre jusqu’à 2.070 TFLOPS en calcul FP4, selon l’entreprise. Songying Technology montrera ses outils ORCA OS et ORCA Lab, et Vecow présentera ses plateformes d’IA en périphérie ainsi que son équipe dédiée aux Émirats.

La 46e édition du GITEX Global, organisée par inD, s’ouvrira le 7 décembre avec le GITEX Summit au Dubai World Trade Centre. Plus de 6.000 exposants sont attendus, ainsi que des visiteurs venus de 180 pays.