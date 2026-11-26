Les 46 halls affichent complet. Plus de 10.000 marques technologiques y seront représentées devant un public de dirigeants, de responsables politiques, d’investisseurs et d’entrepreneurs. Les organisateurs présentent ce rendez-vous comme le plus grand et le plus international de l’année dans la tech et l’IA.

Le calendrier tombe à un moment tendu pour le secteur. L’IA avance très vite, elle redistribue la puissance économique et la compétitivité des États, et les désaccords se durcissent sur la souveraineté, la régulation, le déploiement responsable et l’avenir des infrastructures.

Ces sujets auront leur journée. Le 7 décembre, le premier GITEX SUMMIT se tiendra au Dubai World Trade Centre sous la bannière du «Global Reset 2027». Le salon rejoindra ensuite le Dubai Exhibition Centre, sa nouvelle adresse, du 8 au 11 décembre. Expand North Star, son volet réservé aux startups et aux investisseurs, s’y déroulera du 8 au 10 décembre.

«L’IA accélère la découverte et transforme les économies, tout en attisant les débats sur la confiance, l’éthique, la souveraineté, la sécurité, les infrastructures et l’énergie», explique Trixie LohMirmand, vice-présidente exécutive d’inD, la société organisatrice. Selon elle, l’édition 2026 veut confronter des points de vue opposés, bousculer les certitudes et examiner les choix stratégiques qui s’annoncent, avec un engagement commun en faveur d’un progrès responsable.

Un sommet inaugural et plus de 500 intervenants

Le GITEX SUMMIT veut donner aux chefs d’entreprise des repères plus nets avant d’entrer dans 2027. Les débats porteront sur l’économie du calcul, la nouvelle carte des capitaux et la course à la superintelligence.

Parmi les têtes d’affiche figure Marc Ganzi, PDG de DigitalBridge, investisseur spécialisé dans les infrastructures numériques racheté par SoftBank pour 3,1 milliards de dollars, une opération bouclée en septembre. Il partagera la scène avec Nina Schick, spécialiste de l’IA générative et auteure de Deepfakes, premier livre consacré aux contenus générés par IA, qui a conseillé Joe Biden et Emmanuel Macron.

Anne Neuberger, associée et responsable des affaires internationales chez Andreessen Horowitz, ancienne conseillère de la Maison-Blanche pour le cyber et les technologies émergentes, est également attendue. Tout comme Gary Marcus, professeur émérite à l’université de New York, défenseur de l’IA neurosymbolique et critique bien connu de l’emballement autour de l’IA. Au total, plus de 500 experts interviendront pendant les cinq jours, sur des thèmes qui vont des chocs de marché liés à l’IA à l’économie des agents, en passant par l’IA physique et les avancées en longévité et en biosciences.

À Expo City, de nouveaux espaces suivent les prochains déplacements de cette économie. GITEX Robotics & Mobility arrive alors que les livraisons mondiales de robots humanoïdes ont bondi de près de 300% au premier semestre 2026. On y verra Unitree et ses quadrupèdes et humanoïdes agiles, Pudu Robotics pour les robots de service, ou encore UBTECH, concepteur de l’humanoïde Walker S. Le parc attenant exposera le taxi aérien électrique de l’américain Joby Aviation, bientôt lancé à Dubaï avec l’Autorité des routes et des transports (RTA), ainsi que les essais de robotaxi de niveau 4 de Mercedes-Benz.

Trois autres espaces complètent le dispositif. GITEX Super Data Centre s’attaque au chantier d’infrastructures de 7.000 milliards de dollars qui alimente la course à l’IA. GITEX RetailX vise un marché du commerce de détail qui devrait atteindre 1.400 milliards de dollars d’ici 2032 dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. LIVX by GITEX, lui, relie l’IA à un marché de la longévité estimé à 610 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Les géants de la tech et les pavillons nationaux en force

Les allées accueilleront aussi des licornes dont la valorisation cumulée atteint 76 milliards de dollars. En tête, la suédoise Legora, plateforme d’IA juridique valorisée 8,8 milliards de dollars, l’américain VAST Data, qui équipe neuf des dix principaux laboratoires d’IA de pointe dans le monde, et la suisse Nexthink, dont les logiciels d’expérience numérique des salariés gèrent 30 millions de postes dans plus de 1 300 entreprises.

Les poids lourds du secteur reviennent avec une présence renforcée. AWS, Etisalat, G42, Google, Huawei, IBM, Lenovo, Microsoft et Oracle mettront l’accent sur de nouveaux débouchés commerciaux, des lancements de projets et des coopérations transfrontalières, alors que les entreprises revoient leurs priorités pour l’année à venir.

«Peut-on déployer la technologie à grande échelle, IA comprise, tout en gardant le contrôle et en maintenant les opérations critiques quand les conditions changent?», interroge Shukri Eid, directeur général d’IBM pour le Golfe, le Levant et le Pakistan. Pour lui, la résilience ne se résume plus à se relever d’un incident. Elle suppose de savoir s’adapter, de préserver sa liberté de choix et de ne dépendre d’aucune technologie, plateforme ou fournisseur unique. La souveraineté numérique passe par une connaissance fine de ses dépendances en matière de données, de modèles d’IA et d’infrastructures, afin de pouvoir changer de cap si nécessaire.

Côté pavillons, les exposants viennent d’aussi loin que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Brésil et la Colombie emmènent la participation sud-américaine avec des espaces agrandis. Plus des deux tiers du continent européen ont fait le déplacement, soit 31 pays, avec des pavillons élargis pour l’Italie, Chypre et la Grèce. Le Canada inaugure son premier pavillon à Expand North Star, aux côtés de startups venues du Suriname, de Thaïlande ou d’Ouzbékistan.

«Dubaï associe des investissements technologiques ambitieux à un environnement d’affaires connecté au monde entier», souligne Dalibor Palus, directeur des salons à l’AHK UAE, qui organise le pavillon allemand. Tatiana Riera, directrice générale du bureau de Dubaï d’ApexBrasil, voit dans la ville une porte d’entrée pour internationaliser l’innovation brésilienne. Sa priorité consiste à transformer les contacts noués sur place en contrats, en partenariats et en investissements entre le Brésil et le Golfe.