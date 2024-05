Tamuda Bay: voici les chiffres clés de l’éco triathlon du mois de mai

La troisième édition du Tamuda Bay Eco Triathlon (TBET) se tiendra les 11 et 12 mai entre M’diq, Fnideq et Martil. DR

Le jeudi 2 mai 2024 s’est tenue la conférence de presse du Tamuda Bay Eco Triathlon, où les organisateurs Kaoutar Bendoumou et Othmane Benhlima, tous deux triathlètes professionnels, ont partagé les éléments clés de cet événement sportif au service du développement territorial. Le TBET en chiffres, cela donne ça:

Plus de 850 participants représentant 20 nationalités différentes, prendront part à la compétition les 11 et 12 mai 2024. Trois villes du Tamuda Bay, à savoir Fnideq, M’diq et Martil, seront mobilisées pour l’événement.

Rappelons que le TBET débutera le samedi 11 mai 2024, avec une expérience de 80 km (1.800 m de natation, 63 km de cyclisme, 16 km de course à pied), un Jbala triathlon (1.800 m, 35 km, 11 km), et se poursuit le dimanche 12 mai avec la distance olympique (1.500 m, 40 km, 10 km), qui a connu un grand succès durant les dernières éditions, et enfin le sprint (750 m, 20 km, 5 km).

Le week-end générera 3000 nuitées d’hébergement pour les participants et les accompagnateurs. Le Tamuda Bay emploiera également 80 locaux dans le staff.

Le Tamuda Bay Eco Triathlon verra la participation de 150 enfants et de 30 personnes à mobilité réduite.

Pour cette 3ème édition, on s’attend à une participation de 65% d’hommes, soit une augmentation par rapport à l’an passé, et un record de 35% de femmes comparé à 29% l’an dernier.

Cent équipements complets (t-shirt, short, chaussures et chaussettes) seront distribués aux enfants des villages du Tamuda Bay, une augmentation significative par rapport aux 30 équipements distribués lors de la seconde édition. Une action de sensibilisation aux bienfaits du sport sera également menée auprès des jeunes élèves d’une école primaire du village d’Al Kouf, dans la région du Barrage Smir.

La nouveauté de cette édition sera le service de transport en vélos, une première pour une course au Maroc et en Afrique. Les organisateurs veilleront également à encourager le covoiturage, dans le but de réduire l’impact carbone de l’événement.

Grâce à des partenaires institutionnels tels que la Fédération royale marocaine de triathlon, la préfecture de M’diq, Fnideq et les autorités locales, le TBET est aujourd’hui classé n°1 en Afrique et dans le Top 10 de la Méditerranée. Les organisateurs, Bendoumou et Benhlima ont pour ambition d’élargir l’horizon de l’événement vers d’autres régions du Maroc à l’avenir, avec pour objectif de le placer en tête du classement méditerranéen.