Tamuda Bay: le TBET, triathlon eco-friendly, revient pour une 3ème édition les 11 et 12 mai

La troisième édition du Tamuda Bay eco triathlon (TBET) se tiendra les 11 et 12 mai entre M'diq, Fnideq et Martil.

Le Tamuda Bay eco thriatlon (TBET), évènement sportif écologique et durable qui permet aux triathloniens des 4 coins du monde (amateurs et professionnels) de découvrir la beauté du Nord du Maroc à travers une expérience sportive et humaine, entre la Méditerranée et les montagnes du Rif, revient les 11 et 12 mai prochains pour sa troisième édition.

Des athlètes marocains et internationaux se retrouveront pendant deux journées à Tamuda Bay autour des trois disciplines phares du triathlon: la natation, le vélo et la course à pied.

Le TBET démarre le samedi 11 mai 2024, avec un 80 km expérience (1.800 m, 63 km, 16 km) et un Jbala triathlon (1.800 m, 35 km, 11 km), et se poursuit le dimanche 12 mai avec la distance olympique (1.500 m, 40 km, 10 km), qui a connu un grand succès durant les dernières éditions, et enfin le Sprint (750 m, 20 km, 5 km).

Les familles prendront également part aux festivités, avec le Family & Kids, pour les enfants de 6 à 12 ans, dans une ambiance unique et un parcours à couper le souffle. Aux abords de la plage, un village d’exposition de 3 jours et 850 de participants de 20 différentes nationalités sont attendus au départ de cette édition dans la région paradisiaque du Tamuda Bay.

Le TBET est le premier triathlon écologique au Maroc, ayant pour vocation de respecter l’environnement et de sensibiliser sur I’impact environnemental de chacun, à travers des mesures écologiques dont l’intégration de matériaux biodégradables, le recyclage des déchets des courses et l’exposition de produits locaux.