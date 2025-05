Soyons fous, rêvons de Ronaldo!

C’est le journal espagnol Marca qui a lancé la déflagration: Cristiano Ronaldo au Wydad de Casablanca. La dépêche emploie le conditionnel et reste prudente. Il y a beaucoup de si et de seulement si. Mais, peu importe, la bombe est lâchée.

Dans le même temps, le compte officiel du club marocain a publié, sur le réseau X (ex-twitter), une mystérieuse vidéo où l’on voit le drapeau portugais flotter au loin. Cristiano étant de nationalité portugaise, il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’enflamme et que la rumeur Cristiano prenne une folle tournure.

Le temps s’est soudainement accéléré. Dans les marchés aux puces, on vend déjà des maillots du Wydad floqués au nom de Cristiano. Avec le numéro 7, évidemment, Cristiano Ronaldo étant généralement désigné par CR7. Ces maillots sont de la contrefaçon? Et alors, mon frère, il faut se lever tôt pour arrêter le mouvement, comme on dit. Essaie seulement de retirer le fameux maillot à un gamin de Sidi Allal el-Kairouani, ce saint-patron de la vieille ville où l’amour du Wydad est une religion, et tu verras. Mission impossible, walou, rien à faire.

«La plupart de ces gamins n’ont jamais lu la dépêche de Marca et ne sont pas au courant des subtilités du foot-business, et alors? Ils sont dans leur rêve et s’y accrochent, et c’est tout ce qui compte.»

Il faut insister sur un point, qui est littéralement sidérant: l’extraordinaire réactivité du système D marocain, qui finira un jour par décrocher un Oscar ou une Palme d’or largement mérités. Quelques heures à peine après la diffusion d’un petit entrefilet en langue espagnole, relayé à la vitesse du son par le téléphone arabe et les screenshots partagés sur WhatsApp, une armée de petites mains ont déjà fini de tricoter, dans des ateliers clandestins, des maillot CR7 avant de les dupliquer à l’infini et d’inonder les petits marchés et les «tablettes du derb», ces vendeurs semi-ambulants capables d’écouler des cigarettes au détail ou tout genre de bricoles qui leur passent par les mains.

Quelle célérité! Quelle efficacité!

Alors que l’information n’est pas confirmée et reste virtuelle, hypothétique, improbable, le maillot CR7 au Wydad est une réalité que les gamins s’arrachent et portent avec la fierté d’un coq. La plupart de ces gamins n’ont jamais lu la dépêche de Marca et ne sont pas au courant des subtilités du foot-business, et alors? Ils sont dans leur rêve et s’y accrochent, et c’est tout ce qui compte.

Pour la petite histoire, tout ce tintamarre est parti d’un constat: la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu dans quelques jours, rassemble 32 clubs et pratiquement toutes les stars mondiales du ballon rond. Il manque CR7, dont la présence générerait pourtant d’immenses revenus en plus. Le joueur le sait et la FIFA aussi, avec la liste de sponsors et de diffuseurs qui soutiennent la machine.

Que faire? Trouver au joueur de 40 ans, que l’on appellera entre nous «Vieunaldo», un contrat d’un mois, équivalant à la durée de la compétition, avec l’un des clubs qualifiés. Peu importe le nom de la mariée, l’essentiel est que CR7 participe à la fête mondiale du foot!

C’est ainsi que le Wydad s’est positionné pour récupérer Vieunaldo, mais au même titre qu’une dizaine d’autres clubs. Il y a une chance sur dix, ou onze, ou mille, pour que la star portugaise revête le maillot rouge du grand club casablancais… Mais ça, évidemment, on s’en fout!