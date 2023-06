Les Lions de l’Atlas au Mondial: «Ce n’est qu’un début», promet Gad Elmaleh

Avant de s’exprimer, à l’occasion d’une cérémonie de présentation d’une étude réalisée par le Conseil de la communauté marocaine résidant à l’étranger (CCME) sur les compétences footballistiques du Maroc à l’étranger, Gad Elmaleh a assisté, aux côtés du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaïd, à l’accueil chaleureux offert aux joueurs de la sélection nationale.

«La force des Marocains réside dans le fait qu’ils peuvent réaliser tout quand ils veulent», a déclaré l’humoriste et comédien sous les applaudissements nourris de l’assistance. «Ce n’est pas terminé, c’est le début d’une nouvelle ère», a-t-il ajouté devant un Fouzi Lekjaa visiblement ravi de ces propos.

Tout sourire, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a demandé à Gad Elmaleh d’imiter le fameux cri de ralliement «sir, sir, sir!» scandé par les supporters marocains à la dernière Coupe du monde de football, avant de répliquer par la suite: «Ghadi njibouha» («nous allons ramener la Coupe du monde»).

Le coach de la sélection Walid Regragui a, quant à lui, émis le souhait d’améliorer les performances de son équipe pour «continuer à gagner le cœur des Marocains».

Lire aussi : SIEL 2023: le grand succès des livres en anglais

A son tour, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, a félicité l’équipe nationale pour son exploit au Qatar, tout en soulignant que les 5 millions de Marocains du monde ont eux aussi «gagné contre la xénophobie, contre la discrimination, contre la pauvreté et l’injustice».

Abdellah Boussouf a enfin livré des détails sur l’étude qui sera publiée sur les sites de la FRMF et du CCME: «Ce travail a été réalisé auprès de plus de 689 joueurs marocains évoluant au sein de 400 clubs issus de 40 pays», a-t-il précisé, ajoutant que cette «communauté a également contribué au développement politique, économique et social dans les pays où elle vit».