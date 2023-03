Investissements des MRE: l’Association des régions du Maroc et le CCME signent un partenariat

Pour atteindre cet objectif, l’ARM et le CCME ont organisé, ce jeudi 9 mars 2023 à Rabat, un séminaire sur le thème «Renforcer la contribution des Marocains du monde au développement des régions». Cette rencontre s’est inspirée du discours royal du 20 août 2022 prononcé à l’occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple.

Cette première édition de ce séminaire s’est déroulée sous la co-présidence de Driss El Yazami, président du CCME, et de M’Barka Bouaida, présidente RNIste de l’ARM. L’assistance était composée de nombreux membres de la diaspora marocaine, ainsi que d’experts, de chercheurs et de représentants des 12 régions et de divers départements ministériels.

Les intervenants ont plaidé pour la consolidation de ce partenariat en décidant, dans une première étape, d’institutionnaliser ce séminaire. De nombreux orateurs ont surtout réclamé des régions et des décideurs de lancer «des actions concrètes afin de faciliter les investissements régionaux», affirmant que le temps du «bavardage et des illusions est révolu».

Les organisateurs ont souligné que le gouvernement «s’attelle à élaborer une stratégie nationale de mobilisation des compétences marocaines de l’étranger. Une telle politique ne saurait réussir sans une implication active des collectivités territoriales, en premier lieu les régions, et sans l’expression la plus claire possible de leurs stratégies et besoins.»

Et d’ajouter que l’implication des MRE dans leurs régions est encourageante car elle a permis jusqu’ici une mobilisation dans certains territoires. Une convergence des efforts qui s’est traduite par des projets réalisés dans des villages (adduction d’eau, électrification, aide à la scolarisation...).

Mais cette implication a besoin d’être consolidée dans d’autres secteurs. C’est pour cette raison que le débat national qui s’est développé après le discours royal du 20 août dernier et le processus d’élaboration des Programmes de développement régionaux (PDR) constituent un contexte favorable pour la tenue de ce séminaire.

Cette rencontre coïncide également avec la promulgation de la Charte de l’investissement, qui prévoit de nouvelles mesures transverses d’amélioration du climat des affaires et de l’attractivité économique, en simplifiant les procédures et créant des effets de levier à l’investissement au niveau national et notamment dans les territoires.

Notons que les transferts des MRE se sont établis à plus de 9,22 milliards de dirhams à fin janvier 2023, en hausse de 46,3% (2,917 milliards de dirhams) par rapport à janvier 2022, selon l’Office des changes.