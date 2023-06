SIEL 2023: le grand succès des livres en anglais

Les stands proposant des livres en anglais, dédiés, entre autres, à des questions de jeunesse ou au développement personnel, connaissent une réelle affluence de la part des visiteurs du Salon international du livre et de l’édition (SIEL 2023) de Rabat.

Interrogés par la MAP au sujet de cet engouement, les distributeurs de livres en anglais et les libraires expliquent ce phénomène par différents facteurs culturels et sociaux. Selon eux, les jeunes lecteurs marocains, de plus en plus influencés par la culture anglophone et les goûts des influenceurs littéraires, se ruent sur les best-sellers américains et anglais.

Concernant les genres qui ont plus de succès auprès des lecteurs, les acteurs interviewés s’accordent à dire que les Marocains lisent toutes sortes de livres, dont ceux consacrés à la jeunesse, à la fiction, au développement personnel, à la psychologie et à l’économie.

Avec des prix plus ou moins abordables et plusieurs promotions lancées en cours d’année et à l’occasion du SIEL, les distributeurs et les libraires tentent d’encourager les Marocains à lire les livres en anglais, avec le soutien des éditeurs qui cherchent à renforcer leur positionnement sur un marché dominé, depuis longtemps, par les littératures arabe et française.

Comprenant que ce switch vers l’anglais est une «tendance de fond», plusieurs acteurs ont fait le choix du digital pour être au plus près de leurs cibles, facilitant ainsi l’accès à la littérature. Avec un large éventail de genres proposés et une offre beaucoup plus diversifiée que les livres en français, les lecteurs marocains se disent ravis de pouvoir se procurer des publications en anglais sans se ruiner.

Remarquant que le nombre de librairies proposant des livres en anglais s’est multiplié au cours des dernières années, les lecteurs estiment que cette tendance va continuer, compte tenu de l’importance que donne la jeunesse à cette littérature, ainsi qu’aux transformations favorisées sur le plan institutionnel.

Organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, en partenariat avec la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le conseil de la région, le SIEL 2023, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers, qui illuminent avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce salon de renom.