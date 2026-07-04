Laâyoune en liesse après la victoire du Maroc face au Canada

La place du Méchouar avait attiré une foule impressionnante, venue de tous les quartiers de Laâyoune. Hamdi Ould Errachid, président du Conseil de la ville, se tenait au cœur de cette célébration populaire. Il a résumé en quelques mots le sentiment général. «Cette victoire est précieuse pour le Maroc. 3-0 face au Canada, c’est une belle démonstration de force», lançait-il aux supporters massés autour de lui.

Pour le responsable, cet exploit est aussi le fruit d’une politique sportive cohérente, menée depuis plusieurs années. «Notre équipe a livré une prestation de très haut niveau. Il faut saluer la Fédération, son président et, surtout, la vision royale qui a permis tout cela», ajoutait-il.

Un supporter dans la foule parlait déjà de la suite et de son désir de voir les Lions aller le plus loin possible dans cette compétition mondiale. «On espère que ce 3-0 va donner encore plus de confiance à nos footballeurs pour poursuivre leur route jusqu’au bout. Bravo à eux! Ils ont montré qu’on a le droit d’espérer», dit-il en serrant les poings de satisfaction.

La joie des joueurs marocains. AFP

La première mi-temps avait tenu les supporters de Laâyoune en haleine. À la pause, le score était toujours de 0-0 et toutes les hypothèses restaient permises. Mais au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas avaient changé de dimension. Plus tranchants et dominateurs, ils avaient pris le contrôle de la rencontre, laissant le Canada sans réponse face à la montée en puissance de la sélection marocaine.