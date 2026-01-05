Dakhla: la place Hassan II vibre au rythme de la qualification en quart de finale

Les habitants de Dakhla célèbrent la qualification de l'équipe nationale en quart de finale sur la place Hassan II. (S.Bouaamoud/Le360)

Au coup de sifflet final annonçant la qualification des Lions de l’Atlas pour le prochain tour de la CAN, Dakhla s’est embrasée de joie. Au cœur de la ville, la place Hassan II est devenue le point de convergence d’une foule enthousiaste venue partager un moment de célébration collective, à l’unisson avec le reste du Royaume.

Très tôt dans la soirée, des centaines de citoyens, toutes générations confondues, ont afflué vers la place centrale de la ville, drapeaux nationaux à la main et maillots de l’équipe nationale sur le dos. Les supporters ont vécu la rencontre dans une ambiance survoltée, portée par des chants et des encouragements intenses en faveur des Lions de l’Atlas.

À l’issue de la rencontre, la joie a laissé place à une véritable explosion d’émotions. «Nous sommes fiers de ce que réalise notre sélection. Cette qualification est largement méritée et reflète le travail accompli ces dernières années», déclare un supporter rencontré sur place. «Le football marocain a beaucoup évolué et aujourd’hui, nous récoltons les fruits de cette progression», ajoute-t-il.

D’autres supporters ont affirmé leur détermination à accompagner l’équipe nationale jusqu’au sacre final. «Notre soutien aux Lions de l’Atlas est total et continuera jusqu’à la finale. Nous croyons en cette équipe», concluent-ils.

Les festivités se sont déroulées dans un climat serein et organisé. De nombreuses familles ont tenu à participer à ces moments de joie, accompagnées de leurs enfants, dans une ambiance conviviale et sécurisée. La place Hassan II s’est ainsi muée en un véritable lieu de communion publique, empreint de respect et de solidarité.

Entre les drapeaux brandis et les chants à la gloire des Lions de l’Atlas, les habitants de Dakhla ont exprimé un message sans équivoque: le Sahara marocain vibre au même rythme que l’ensemble du pays. Ici comme ailleurs, les victoires de la sélection nationale sont vécues avec une ferveur intacte et un profond sentiment d’appartenance nationale.