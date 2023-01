© Copyright : DR

Casablanca devrait abriter un nouveau centre fédéral de football d'une capacité d’accueil de 120 joueurs et joueuses, à la faveur d'un projet porté par la FRMF et soutenu par le ministère de l'Education et des Sports, et par les instances locales et régionales. Ceci à l'horizon 2025.

Une pépinière des talents du football verra le jour à Casablanca. Les membres du Conseil préfectoral de la métropole ont approuvé, lors de la session ordinaire du Conseil tenue lundi 9 janvier 2023, une convention portant sur la création d’un Centre fédéral de football à Casablanca.

Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la Wilaya de la région Casablanca-Settat, le Conseil préfectoral de Casablanca, le Conseil communal de Casablanca et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ce projet mobilisera un investissement global de 135 millions de dirhams et sera achevé d'ici fin 2025, apprend-on de la convention, consultée par Le360.

Cette convention vise à fixer les apports financier et moral de chacune des parties signataires pour la création dudit centre de formation, ainsi que les conditions générales de sa gestion et de son fonctionnement, lit-on dans le même document.

L’objectif escompté par les différentes parties prenantes est de promouvoir la pratique sportive au niveau de la région et de mettre en œuvre la stratégie de la FRMF pour le développement de la formation et la mise en valeur des talents prometteurs dont regorge la région, poursuit le document.

Ce centre fédéral de football sera composé d’un pôle administratif, d'un pôle éducatif comprenant des salles de formation, des salles de conférences et des salles d’informatique, ainsi qu’un pôle d’hébergement et d’accueil des joueurs et joueuses de football avec une capacité de 120 lits, et un pôle sportif comprenant des salles de sport, des salles de relaxation et de kinésithérapie et des salles de consultation médicale, détaille le document. Ce centre sera doté de terrains de football avec gazon naturel et synthétique, précise la convention.

Conformément aux clauses de cette convention, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports s’engage à mettre à la disposition dudit centre des ressources humaines qualifiées ainsi que le matériel nécessaire pour sa gestion.

La Wilaya de la région Casablanca-Settat sera chargée du suivi de la mise en œuvre de ce projet. Le Conseil de la région Casablanca-Settat et le Conseil préfectoral de la métropole s’engagent à verser respectivement 60 millions de dirhams et 15 millions de dirhams pour financer ce projet.

Le Conseil communal de Casablanca sera chargé de la mise à la disposition de la FRMF d’un foncier d’une superficie globale de 10 hectares pour abriter ce Centre fédéral de football. Il convient de noter que l’emplacement du terrain n’est pas déterminé dans la convention. Cette dernière précise par contre que le foncier devra impérativement appartenir au Conseil communal.

La FRMF, porteuse du projet, s’engage conformément à cette convention à participer au financement du centre à hauteur de 60 millions de dirhams. La fédération sera aussi en charge de la gestion du projet suivant les conditions qui seront fixées par le comité de suivi, de la préparation des états comptables et de l’état d’avancement des travaux tout au long de la période de construction du centre. Le comité de suivi sera quant à lui constitué du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, du président du Conseil préfectoral de Casablanca, de la présidente du Conseil de la commune de Casablanca et du président de la FRMF.

Après la réception de l’ouvrage, la fédération veillera à assurer la gestion du centre et mettra à sa disposition des ressources humaines, notamment des cadres techniques qualifiés, note la convention.

Selon le même document, la FRMF déléguera la maîtrise d’ouvrage de ce projet à l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), affiliée au ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Il convient de noter que cette convention sera soumise à l’approbation des membres du Conseil de la région Casablanca-Settat et du Conseil de la commune de Casablanca, lors de leurs prochaines sessions ordinaires.