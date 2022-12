© Copyright : DR

Kiosque360. Depuis sa création, l’Académie Mohammed VI de football a formé de nombreux joueurs qui évoluent dans des clubs professionnels marocains et étrangers et dont certains participent à l’épopée du Maroc au Mondial. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

L’histoire de l’Académie Mohammed VI de football a commencé en 2008 quand le roi avait adressé une lettre ferme aux participants aux assises nationales de sport à Skhirat. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 15 décembre, que le souverain avait alors évoqué les maux qui rongeaient le sport marocain et qui furent à l’origine des mauvais résultats qu’il avait accumulés.

Pour remédier à cette situation, le roi avait appelé à «investir dans les infrastructures et de la formation tout en appelant à mettre en place un système moderne et efficace pour réorganiser le secteur sportif. Un système qui sera basé sur la restructuration de la scène sportive nationale et la qualification des organisations sportives professionnelles ainsi que sur la démocratisation des instances chargées de la gestion du sport».

Pource faire, le souverain a mis à la disposition des responsables du sport national des moyens de financement substantiels pour développer les infrastructures dont le premier jalon a été le lancement de la construction de l’Académie Mohammed VI de football. L’opération de construction s’est déroulée conformément aux normes internationales sur une superficie de 18 hectares qui a nécessité une enveloppe financière de 140 millions de dirhams à laquelle ont contribué des banques et des entreprises. Il faut rappeler que le roi a consacré, annuellement, à ce projet un soutien financier personnel.

Après plusieurs années de travail sérieux, un système sportif moderne et des études conformes aux programme de formation les plus modernes l’Académie, qui est présidée par le directeur du secrétariat particulier du roi Mohammed VI, Mounir Majidi, a commencé à donner ses fruits avec la formation de nombreux joueurs.





Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que parmi les 57 enfants qui ont suivi leur formation dans l’Académie royale, 47 sont devenus des joueurs professionnels évoluant dans les clubs marocains tandis que 12 jouent dans des clubs européens. Ces joueurs ont par la suite renforcé les rangs des équipes nationales dans les différentes catégories y compris l’équipe nationale A.

D’ailleurs, les responsables de la FIFA ont souligné que le secret de l’épopée de l’équipe nationale marocaine dans la coupe du monde de Qatar revient à l’Académie Mohammed VI de football. Le site de cette instance internationale de football a publié un dossier sur le rôle de cette académie dans la formation des joueurs qui ont contribué à la qualification des Lions de L’Atlas aux demi-finales de la coupe du monde en citant notamment Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri et Nayef Aguerd.