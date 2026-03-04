Voici les hauteurs de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Les dernières mesures de la Direction générale de la météorologie (DGM) font état de précipitations importantes dans plusieurs villes au cours des dernières 24 heures, avec des cumuls particulièrement élevés dans le nord du pays.

Tanger se distingue avec 70 mm de pluie enregistrés, loin devant Rabat et Salé (25 mm). Chefchaouen, Larache et Khouribga ont relevé 23 mm, tandis qu’Agadir-Aéroport a enregistré 22 mm et Tanger-Port 20 mm. Les précipitations ont également atteint 19 mm à Tétouan. Inzegane et Essaouira-Port ont enregistré 12 mm.

Béni Mellal a relevé 11 mm de pluie, suivie de Tiznit (10 mm) et Tan-Tan (9 mm). Ben Slimane et Sidi Slimane ont enregistré 8 mm, tandis que Guelmim, Ifrane, Kénitra, Meknès et Sidi Ifni ont chacun relevé 6 mm.

Dans d’autres villes, les cumuls ont été plus modérés, avec 5 mm à El Jadida, Fès, Mohammedia, Safi et Tit Mellil. Marrakech, Taroudant et Taza ont enregistré 4 mm, alors que Midelt a relevé 3 mm.

Les quantités les plus faibles ont été observées à Casablanca-Port et Ouarzazate avec 2 mm, tandis que Nador n’a enregistré qu’un millimètre.

Pluie persistante ce mercredi

Selon la DGM, une dépression en altitude, de type «goutte froide», positionnée à l’ouest et au centre du pays, influencera les conditions météorologiques en ce début de semaine. «Cette situation favorisera les mouvements ascendants et l’instabilité atmosphérique, notamment avec l’apport d’humidité en provenance de la façade atlantique», fait-on savoir.

À partir de jeudi, une amélioration progressive devrait s’amorcer. Si le temps demeurera changeant sur la moitié nord jusqu’à la fin de la semaine, une tendance vers une stabilisation plus nette est prévue ce week-end, parallèlement à l’atténuation de la dépression en altitude et au renforcement de l’anticyclone des Açores.