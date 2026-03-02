Pluie, vent, neige... à quel temps s’attendre cette semaine?

Le temps s’annonce agité en ce début de semaine. Une dépression en altitude, de type «goutte froide», positionnée à l’ouest et au centre du pays, influencera les conditions météorologiques. «Cette situation favorisera les mouvements ascendants et l’instabilité atmosphérique, notamment avec l’apport d’humidité en provenance de la façade atlantique», indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses parfois orageuses sont attendues cette semaine sur le Rif, les plaines atlantiques, le Saïss, l’Atlas et le Souss, avec un risque local de chutes de grêle. Des chutes de neige concerneront également les reliefs du Haut et du Moyen Atlas. Des rafales de vent relativement fortes sont prévues à Tanger, sur les côtes centrales, le Sud-Est et les provinces du Sud, avec des chasse-sables sur certaines régions orientales et méridionales.

Le temps sera froid le matin et la nuit sur les reliefs et les hauts plateaux, avant une amélioration progressive en fin de semaine, parallèlement à l’atténuation de la dépression en altitude et au renforcement de l’anticyclone des Açores, fait-on savoir.

Dans le détail, des averses localement orageuses toucheront lundi l’ouest de la façade méditerranéenne, le Rif, le Saïss, Oulmès, les reliefs de l’Atlas ainsi que les plateaux des phosphates et l’intérieur du Souss. Des pluies éparses pourraient également concerner les plaines atlantiques centrales et le nord des provinces du Sud durant la nuit. Les sommets du Haut Atlas enregistreront, quant à eux, de faibles chutes de neige.

Les températures maximales afficheront un contraste notable, oscillant entre 3 et 12°C sur les reliefs, et pouvant atteindre jusqu’à 29°C dans le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

Mardi, l’instabilité persistera, avec des averses orageuses parfois accompagnées de grêle sur Tanger, le Rif, le Loukkos, le Gharb, le Saïss, l’Atlas, le Souss ainsi que les plaines atlantiques centrales. Les chutes de neige se maintiendront sur le Haut et le Moyen Atlas. Les vents se renforceront par endroits, provoquant des chasse-sables dans certaines zones du Sud-Est et du nord des provinces du Sud.

Une amélioration attendue à partir du jeudi

Mercredi, le temps restera variable et relativement froid le matin et la nuit sur les reliefs et les hauts plateaux. Des précipitations intermittentes continueront d’arroser la moitié nord du pays, tandis qu’une baisse des températures diurnes est attendue sur l’est de la façade méditerranéenne, la région orientale et le Sud-Est.

À partir de jeudi, une amélioration progressive devrait s’amorcer. Si le temps demeurera changeant sur la moitié nord jusqu’à la fin de la semaine, une tendance vers une stabilisation plus nette est prévue le week-end, parallèlement à l’atténuation de la dépression en altitude et au renforcement de l’anticyclone des Açores. Les températures connaîtront alors une légère hausse progressive.

«Il est recommandé de faire preuve de vigilance, notamment dans les zones concernées par les orages et les vents forts, et de suivre les bulletins météorologiques actualisés», préconise la DGM.