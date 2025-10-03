Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca

À 15 heures, les portes de la synagogue Beth El, située à proximité de la place Verdun, se sont ouvertes pour accueillir hommes, femmes et enfants de la communauté juive marocaine. Tous vêtus de blanc, symbole de pureté et de repentir, ils se sont rassemblés pour célébrer Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier hébraïque, consacré à l’examen de conscience et au pardon.

En ouverture de la cérémonie, Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, a pris la parole pour rappeler la portée universelle de Yom Kippour: un jour où chacun doit demander pardon, non seulement à Dieu, mais aussi à son prochain.

«Le jour de Kippour est l’un des jours les plus solennels et les plus sacrés du calendrier juif où chacun rend compte de ses actes et demande pardon à ceux qu’il aurait offensés. Mais avant de demander et d’obtenir le pardon de Hashem, nous devons demander pardon à notre prochain pour tout le mal que nous aurions pu faire», a-t-il dit.

Serge Berdugo a, par la suite, rappelé que le Jour du Grand Pardon ne se limite pas au rituel mais engage chacun dans un cheminement intérieur. «Kippour est un jour d’examen de conscience, d’humilité et de repentir, où l’homme fait une introspection, une analyse profonde de ses actes. C’est aussi un jour d’amour pour celui qui garde l’espoir que les hommes puissent vivre dans la paix et la concorde. Nous formulons l’espoir que l’année qui s’ouvre voie enfin un dénouement pacifique et juste des conflits fratricides du Proche Orient», a-t-il noté.

Hommage et prières

Dans son discours, Serge Berdugo a tenu à honorer la mémoire «de nos Souverains toujours présents dans nos cœurs, Feu Mohammed V et Feu Hassan II». Il a également élevé des prières pour «demander au Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le roi Mohammed VI, de lui accorder santé, joie et réussite dans toutes ses entreprises».

«Nous prions pour le bonheur et la santé de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale Lalla Khadija, de Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid et de l’ensemble de la famille royale. Que Dieu bénisse cette honorable assistance ainsi que le peuple marocain. Amen», a poursuivi Serge Berdugo sous les regards attentifs des fidèles.

Le rabbin Hazout, qui officiait à la grande synagogue Beth El, a, par la suite, adressé ses prières au roi Mohammed VI ainsi qu’aux membres de la famille royale.

C’est ainsi qu’entre mémoire, prières et espérance, ce Yom Kippour à Casablanca a rappelé que le pardon et l’unité demeurent au cœur du vivre-ensemble marocain.