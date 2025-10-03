Société

Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca

Casablanca: la communauté juive réunie pour Yom Kippour à Beth El

Des fidèles juifs à la synagogue Beth El pour célébrer Yom Kippour, le 2 octobre 2025. (A.Gadrouz/Le360)

Par Adil Gadrouz et Hajar Kharroubi
Le 03/10/2025 à 10h07

VidéoÀ Casablanca, la communauté juive s’est rassemblée, jeudi 2 octobre, à la synagogue Beth El pour célébrer Yom Kippour, une journée placée sous le signe du pardon. Les images.

À 15 heures, les portes de la synagogue Beth El, située à proximité de la place Verdun, se sont ouvertes pour accueillir hommes, femmes et enfants de la communauté juive marocaine. Tous vêtus de blanc, symbole de pureté et de repentir, ils se sont rassemblés pour célébrer Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier hébraïque, consacré à l’examen de conscience et au pardon.

En ouverture de la cérémonie, Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, a pris la parole pour rappeler la portée universelle de Yom Kippour: un jour où chacun doit demander pardon, non seulement à Dieu, mais aussi à son prochain.

«Le jour de Kippour est l’un des jours les plus solennels et les plus sacrés du calendrier juif où chacun rend compte de ses actes et demande pardon à ceux qu’il aurait offensés. Mais avant de demander et d’obtenir le pardon de Hashem, nous devons demander pardon à notre prochain pour tout le mal que nous aurions pu faire», a-t-il dit.

Serge Berdugo a, par la suite, rappelé que le Jour du Grand Pardon ne se limite pas au rituel mais engage chacun dans un cheminement intérieur. «Kippour est un jour d’examen de conscience, d’humilité et de repentir, où l’homme fait une introspection, une analyse profonde de ses actes. C’est aussi un jour d’amour pour celui qui garde l’espoir que les hommes puissent vivre dans la paix et la concorde. Nous formulons l’espoir que l’année qui s’ouvre voie enfin un dénouement pacifique et juste des conflits fratricides du Proche Orient», a-t-il noté.

Hommage et prières

Dans son discours, Serge Berdugo a tenu à honorer la mémoire «de nos Souverains toujours présents dans nos cœurs, Feu Mohammed V et Feu Hassan II». Il a également élevé des prières pour «demander au Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le roi Mohammed VI, de lui accorder santé, joie et réussite dans toutes ses entreprises».

«Nous prions pour le bonheur et la santé de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale Lalla Khadija, de Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid et de l’ensemble de la famille royale. Que Dieu bénisse cette honorable assistance ainsi que le peuple marocain. Amen», a poursuivi Serge Berdugo sous les regards attentifs des fidèles.

Le rabbin Hazout, qui officiait à la grande synagogue Beth El, a, par la suite, adressé ses prières au roi Mohammed VI ainsi qu’aux membres de la famille royale.

C’est ainsi qu’entre mémoire, prières et espérance, ce Yom Kippour à Casablanca a rappelé que le pardon et l’unité demeurent au cœur du vivre-ensemble marocain.

Par Adil Gadrouz et Hajar Kharroubi
Le 03/10/2025 à 10h07
#Communauté juive#Casablanca#Synagogue

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Patrimoine judéo-marocain: des acquis et un nouveau souffle, selon Serge Berdugo

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Évolution du judaïsme marocain, programme de sauvegarde du patrimoine juif… Ce qu’en dit Serge Berdugo

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Serge Berdugo: «l'exception marocaine n'est pas une donnée conjoncturelle, c'est une réalité historique fondamentale»

Articles les plus lus

1
GenZ212. À Casablanca, les jeunes réclament des réformes et rejettent la violence
2
La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
3
Voici comment la communauté juive marocaine a célébré Yom Kippour à Casablanca
4
Algérie: le limogeage embarrassé de l’ambassadeur Kamel Bouchama après ses insultes envers Trump
5
GenZ212. Attaque contre la gendarmerie à Leqliaa: en images, récit d’une nuit où la violence a franchi toutes les lignes
6
Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt
7
GenZ212. Habitants d’Aït Amira: «Les casseurs ne nous représentent pas»
8
GenZ212. À Taroudant, la population dénonce les violences et réclame l’application de la loi
Revues de presse

Voir plus