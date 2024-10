Virus Mpox: le kit de diagnostic développé par l’UMP6-MAScIR prêt à être commercialisé au Maroc et en Afrique

Développé par une équipe de recherche de la fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research), qui relève de l’université Mohammed VI Polytechnique (UMP6), ce test avait été cliniquement validé par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa, en République démocratique du Congo et enregistré auprès de la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Le kit «UM6P-MAScIR MPOX qPCR» est un test d’amplification in vitro basé sur la technologie PCR en temps réel pour diagnostiquer le virus Mpox (anciennement appelé «variole simienne») selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Nous sommes fiers de lancer aujourd’hui notre kit de diagnostic développé au sein du centre de kits, de diagnostics et des dispositifs médicaux de la Fondation MAScIR», a souligné à cette occasion, Nawal Chraibi, directrice générale de MAScIR.

Dans une déclaration à la presse, elle a relevé que l’équipe du centre a capitalisé sur une expertise d’une dizaine d’années pour développer ce nouveau kit, rappelant que cette même équipe a enregistré à son actif une dizaine de kits, dont ceux de la tuberculose, du cancer du sein, de l’hépatite C et de la leucémie.

«Ce nouveau test est désormais autorisé pour la production et la commercialisation», a-t-elle poursuivi, ajoutant que «ce kit est de nature à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire de notre pays et de notre continent dans un contexte marqué par la flambée épidémique du nouveau variant du virus Mpox, qui sévit en Afrique».

Dans une déclaration similaire, le professeur Abdeladim Moumen, directeur du centre de kits à la fondation MAScIR, explique que l’obtention du résultat en temps réel, la sensibilité et les spécificités à 100% et la grande capacité des kits (50 réactions par kit) en font un outil très avantageux. Selon lui, la capacité de production de ce kit à la Fondation MAScIR s’élève à 6 millions de tests par mois.

La fondation MAScIR relevant de l’UM6P vise la promotion et le développement de pôles de recherche technologique dans les domaines des matériaux et nanomatériaux, de la biotechnologie, de la microélectronique et des sciences de la vie. Ses travaux sont orientés vers la recherche appliquée et l’innovation pour répondre aux besoins du marché.

Cette fondation vise également la valorisation des résultats de sa recherche et ses brevets d’inventions, à travers le transfert de technologie et la création de spin-off et de start-up afin de contribuer à l’émergence au Maroc d’une économie du savoir.