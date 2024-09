Variole du singe: un premier cas confirmé au Maroc

Le département de Khalid Ait Taleb explique que ce cas a été découvert dans le cadre du protocole sanitaire adopté au Maroc depuis le début de l’alerte sanitaire mondiale. Le patient en question a reçu les soins nécessaires dans l’un des centres de santé de Marrakech. Son état de santé serait stable et ne susciterait aucune inquiétude.

Le ministère précise dans un communiqué que la personne infectée fait actuellement l’objet d’une surveillance médicale étroite et que les procédures d’isolement et de suivi médical nécessaires ont également été activées conformément aux normes sanitaires nationales et internationales.

Immédiatement après avoir reçu les résultats des tests de laboratoire du cas confirmé, les centres nationaux et régionaux ont démarré les enquêtes épidémiologiques approuvées afin de pister les cas contacts et de prendre des mesures préventives pour prévenir la propagation du virus, conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire. Les contacts n’ont développé pour l’instant aucun symptôme.

Le ministère appelle les citoyens à s’appuyer sur les sources officielles pour bien s’informer et éviter de répandre des rumeurs ou des informations non confirmées, tout en respectant les mesures préventives recommandées, telles que se laver les mains régulièrement, éviter tout contact direct avec des personnes infectées ou suspectes et s’assurer d’une bonne hygiène personnelle.