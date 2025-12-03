Viol collectif au moussem Moulay Abdallah Amghar: les six accusés condamnés à 15 ans de prison chacun

Le verdict est tombé. La Cour d’appel d’El Jadida a statué dans l’affaire du viol collectif sur mineur survenu lors du moussem de Moulay Abdallah Amghar. Selon un communiqué de l’organisation Matkich Weldi, présidée par Najat Anwar qui s’est constituée partie civile, chacun des six accusés a écopé de 15 ans de prison ferme et a été condamné à verser à la victime 100.000 dirhams de dommages et intérêts. L’association précise qu’elle accompagnera la victime dans la phase d’appel afin de revendiquer des peines plus sévères.

En août 2025, un garçon de 13 ans originaire de Youssoufia, orphelin de père et dont la mère souffe de troubles psychiatriques, avait affirmé avoir été agressé sexuellement par plus d’une dizaine d’individus, le 14 août, trois jours avant la clôture du moussem. Selon ses déclarations, il aurait été entraîné par un groupe d’hommes, forcé à consommer des substances toxiques et des somnifères, avant d’être violé à tour de rôle.

Le jeune garçon, accompagné d’un camarade rencontré peu avant le moussem, avait regagné Youssoufia en bus après les faits. Son état de santé s’était rapidement détérioré, nécessitant son transfert en urgence du centre hospitalier local vers le CHU Mohammed VI de Marrakech, où il a bénéficié d’un suivi médical et psychologique.

La gendarmerie royale, saisie sur instruction du parquet général, avait ouvert une enquête. Après l’arrestation d’un premier suspect, les autres individus, initialement en fuite, avaient été identifiés puis placés en détention provisoire en août dernier. Le jugement définitif vient tout juste d’être rendu.