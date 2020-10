Vidéo. Voici comment l'abus de vitamines peut être fatal pour votre santé, selon un médecin

© Copyright : Le360

Avec la pandémie du nouveau coronavirus, booster l’immunité de l’organisme est devenu, pour certain, une véritable obsession. Cependant l’abus de vitamine C et autres compléments alimentaires peut s’avérer dangereux pour la santé. Le point avec le Dr Akram Al-Farissi, médecin généraliste.

L’arrivée du Covid-19 a conduit les Marocains à se précipiter vers les pharmacies pour faire provision de zinc, de vitamine C, de vitamine D et autres compléments alimentaires, qui participent à booster l’immunité de l’organisme, provoquant parfois des pénuries. L’utilisation excessive de ces compléments alimentaires n’est cependant pas sans risque. «La consommation des compléments alimentaires a fortement augmenté depuis le début de la pandémie. Les citoyens ont pris ces compléments alimentaires pour renforcer l’immunité de leur organisme, pensant ainsi se préparer à se défendre contre le virus en cas d’infection. Cette idée est totalement fausse, 90% de ces personnes n’en ont pas besoin. L’utilisation des compléments alimentaires se fait sur avis médical. Ils sont prescrits dans le cas où il y a une carence», explique Akram Al-Farissi, médecin généraliste. Vidéo. Une pénurie de médicaments à base de vitamine C et de paracétamol? Les explications des professionnels Prenons la vitamine C, produit privilégié entre tous actuellement. «Cette vitamine permet en effet de renforcer le système immunitaire, mais ce n’est pas un médicament contre le Covid-19, elle ne tue pas le virus et elle ne protège pas contre la contamination», rappelle le généraliste. Par ailleurs, «les compléments alimentaires peuvent avoir des effets indésirables à plus ou moins long terme. Si la personne est déjà sous traitement, les compléments alimentaires peuvent provoquer des interactions médicamenteuses qui peuvent être toxiques pour l'organisme. Ils peuvent également provoquer des allergies, voire déclencher une hépatite médicamenteuse pouvant mener à la mort», indique le docteur Akram Al Farissi. Une alimentation saine et équilibrée suffit à satisfaire les besoins journaliers en vitamines de l’organisme. «Il y a dans les fruits et les légumes assez de vitamines pour que notre organisme fonctionne correctement. Le sommeil est aussi très important, surtout avec l’hiver qui arrive, et il faut faire un peu de sport. Un mode de vie sain permet à l’organisme de se protéger contre tous les virus, qu'il s'agisse du Covid-19 ou de la grippe saisonnière», souligne le médecin.

Par Ghania Djebbar et Saâd Aouidy