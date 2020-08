© Copyright : khalil Essalak

A Casablanca, comme dans plusieurs villes du Royaume, des médicaments, dont la vitamine C, sont en rupture de stock dans les pharmacies. Y-a-il vraiment une pénurie? L’offre suit-elle la demande? Des professionnels de la santé s’expliquent devant Le360.

De nombreux citoyens se sont plaints de la pénurie de médicaments dont, notamment, la plus célèbre des vitamines, introuvable dans plusieurs pharmacies. C'est d’autant plus inquiétant que la demande, surtout en ces temps de crise sanitaire, est forte.

Pour Taoufik Derraz, pharmacien à Casablanca, il n’y a pas de pénurie. «Le fait est que les médicaments, notamment les compléments alimentaires et vitamines, subissent une forte demande. De peur de ne pas trouver de médicaments en cas de contamination au coronavirus, plusieurs personnes se ruent sur les pharmacies et se les procurent. Cette inquiétude est la cause de l’absence de certains médicaments dans les pharmacies», nous explique-t-il.

La pénurie touche surtout les médicaments liés au protocole de traitement contre le Covid-19. Notre interlocuteur pointe le manque d’informations chez les citoyens. «Il faut savoir, déclare-t-il, que si un médicament n’est pas disponible, les médecins en prescrivent un autre, générique et de la même efficacité.»

Au début de la propagation du virus dans notre pays, une polémique opposait les pharmaciens aux médecins. Les premiers exhortaient les seconds à prescrire un médicament et, à défaut, son générique ou un autre aux propriétés similaires.

«Après un long débat, les médecins ont fini par répondre à notre requête», nous apprend Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Mais pour ce dernier, l’automédication a un effet néfaste, aussi bien sur la santé des personnes que sur la disponibilité des médicaments. «Il faut que les gens aient le réflexe de ne pas recourir à la pharmacie qu’après consultation du médecin», conseille-t-il.

Autre fait et non des moindres, le recours à l’achat des médicaments via les sites internet. Ce qui, selon notre interlocuteur, cause un énorme souci de santé publique. «Surtout que, souvent, l’on ignore la provenance de ces médicaments», regrette-t-il.