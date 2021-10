© Copyright : Khalil Essalak / Le360

Sur décision des autorités sanitaires, les Marocains ont été appelés à se faire injecter une troisième dose du vaccin anti-Covid-19 depuis hier, lundi 4 octobre 2021, dans l’ensemble des villes du Royaume. Voici comment se déroule cette opération de grande ampleur à Casablanca.

Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19 et conformément à la décision du ministère de la Santé, l’opération de l’administration d'une 3e dose du vaccin anti-Covid-19, a été lancée hier, lundi 4 octobre 2021.

A Casablanca, plusieurs personnes se sont présentées dans le centre de vaccination de Sidi Belyout pour se faire injecter cette troisième dose, fortement recommandée et indispensable pour atteindre une immunité collective.

Il s’agit principalement des frontliners, à savoir les professionnels de santé ainsi que les agents stratégiques, comme les militaires, les policiers, les agents de sécurité et les enseignants. Sont également concernés les habitants nationaux ou étrangers complètement vaccinées depuis au moins 6 mois, en premier lieu les 65 ans et plus, et les individus présentant des pathologies (asthme, diabète, problèmes cardiaques...).

Pour le bon déroulement de cette opération, les concernés reçoivent un message en provenance du numéro 1717. De plus, la condition du lieu de résidence n’est plus obligatoire. Cette troisième dose peut donc être administrée dans n’importe quel centre de vaccination.

Le Dr. Saïd Afif, membre du comité technique et scientifique consultatif de vaccination, explique que «l’injection de cette troisième dose est une grande étape dans la stratégie nationale de vaccination anti-Covid. Elle est destinée principalement aux fontliners, aux séniors de plus de 65 ans et aux personnes vulnérables atteintes de maladies chroniques».

Pour ce qui est de la nature du vaccin, «nous pouvons intervertir entre différents vaccins, comme cela a été démontré dans les études scientifiques et validé dans plusieurs pays dans le monde. Ainsi les personnes ayant reçu deux doses de Sinopharm pourront se voire injecter une troisième dose de vaccin de Pfizer, ou inversement. Tout dépendra de la disponibilité de vaccin», ajoute le Dr. Afif, également président d’Infovac, plateforme d’experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination.

La campagne de vaccination connaît, depuis son lancement un bilan positif et une large mobilisation des citoyens. A ce jour, le nombre de primo-vaccinés au Maroc est de 22.839.037 (plus de 76% de la population), et celui des personnes complètement vaccinées (première et seconde doses) s’élève à 19.427.092 (plus de 65% de la population). Quant à ceux qui ont reçu la troisième dose du vaccin, leur nombre s'élève à 23.318.