Se faire injecter une troisième dose du vaccin anti-Covid-19: est-ce obligatoire pour la validité de son passeport vaccinal au Maroc? La question, au Maroc comme ailleurs, n’est pas d’actualité, mais il n’empêche que plusieurs habitants du pays se la posent.

Ceux qui ont été vaccinés à raison de l'injection de deux doses, que ce soit avec le vaccin développé par Sinopharm, celui d'AstraZeneca, ou encore celui de Pfizer/BioNTech et qui ont déjà téléchargé leur pass vaccinal, seront-ils obligés de se voir administrer une troisième dose pour que leur document qui certifie leur vaccination soit valide?

Dans un communiqué diffusé ce dimanche 3 octobre, le ministère de la Santé a officiellement annoncé que l’opération d’injection d'une troisième dose débutera dès demain, lundi 4 octobre, dans tous les vaccinodromes du Royaume.

Contacté par Le360, Tayeb Hamdi, médecin généraliste et vice-président de la Fédération nationale de la santé (FNS) déclare qu’a priori, la non-injection d'une troisième dose n’annule pas le passeport vaccinal, aujourd’hui obligatoire pour se déplacer entre les villes du Maroc, ainsi que pour voyager à l’étranger.



Pour l'heure, il n’y a même pas encore de débat sur cette question précise, explique ce médecin, qui indique aussi que ceux qui détiennent déjà leur passeport vaccinal après avoir soit reçu les deux doses d’AstraZeneca, de Sinopharm ou de Pfizer, ou la dose unique requise pour le vaccin Janssen, développé par Johnson & Johnson, ne sont pas obligés de se faire injecter une troisième dose afin qu’ils soient considérés comme étant complétement vaccinés.

Cette opération concerne en premier lieu, en fait, les personnes ayant reçu leurs deux premières doses depuis au moins 6 mois, à savoir les frontliners, soit les personnes en première ligne dans la lutte contre le virus, comme les agents d’autorités, etc., ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans et souffrant de maladies chroniques.

Ces personnes recevront sur leur téléphone, un SMS du 1717, leur annonçant leur éligibilité à l'injection d'une troisième dose, précise le ministère, qui indique aussi que l’administration de cette troisième dose s'effectuera sans être conditionnée par l'obligation de faire état de son lieu de résidence.