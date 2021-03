© Copyright : le360

Créée en 2011 à Agadir, la station sismique éducative Princesse Lalla Aïcha entend encadrer et sensibiliser le plus grand nombre aux comportements à adopter devant cette situation d’urgence qu'est un tremblement de terre. Visite guidée.

C’est un projet unique en son genre en Afrique et dans la région MENA. Initié en 2006 et lancé cinq ans plus tard, en 2011, sur un projet financé par à l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) de la préfecture d'Agadir Ida Outanane, la station sismique éducative Princesse Lalla Aïcha fait aujourd’hui figure de référence à l'étranger. C'est aussi une fierté pour les habitants d'Agadir.

Pour Hassan El Kilali, directeur de la station, ce fut une véritable "aventure" que d’entreprendre ce projet, étant donnés les moyens conséquents qu’il a nécessités et les efforts qui ont été consentis pour mener à bien la mission qui lui a été assignée.

"La station sismique comprend un appareillage de détection de l’activité sismique (sismomètre numérique lié au système GPS), et des écrans de visualisation du signal sismique, ainsi qu’un espace d’accueil", détaille cet interlocuteur.

Des espaces sont également dédiés à l’accueil des visiteurs et à leur sensibilisation. Elèves, étudiants, associations, enseignants et formateurs, ainsi que des chercheurs y viennent régulièrement pour s’informer.

"A aujourd’hui, on recense près de 14.000 visiteurs, dont 8.000 élèves", énumère Hassan El Kilali.