Vague de chaleur: plusieurs provinces menacées par des incendies de forêt

Le Maroc vit actuellement au rythme d’une canicule, avec des températures atteignant, voire dépassant, les 45°C dans certaines provinces. Cette situation extrême accentue fortement les risques d’incendie de forêt.

Dans un communiqué, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a dévoilé des cartes de prévision du risque d’incendie, valables du 15 au 18 juillet, dressant un état des lieux précis des zones les plus vulnérables.

خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة للخطر خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 يوليوز الجاري.

Trois provinces se distinguent par un niveau de risque maximal: Chefchaouen, Taounate et Taza. Un niveau de risque élevé a été identifié dans plusieurs autres provinces: Agadir Ida-Outanane, Al Hoceïma, Béni Mellal, Essaouira, Fahs-Anjra, Khénifra, Larache, M’diq-Fnideq, Ouezzane, Tanger-Asilah et Tétouan.

D’autres provinces, bien que moins critiques, sont classées à risque modéré, parmi elles: Berkane, Driouch, Ifrane, Kénitra, Khémisset, Nador, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Skhirat-Témara et Taourirt.

Selon l’ANEF, ces évaluations reposent sur une analyse scientifique approfondie, intégrant plusieurs paramètres: la typologie du couvert forestier et son inflammabilité, les données météorologiques locales (température, humidité, vents) et la configuration géographique (altitude, pentes, accessibilité). Cette approche permet de cibler les interventions préventives et d’optimiser les dispositifs de surveillance.

Un été à haut risque

Cette alerte intervient alors que le Maroc fait face à des records de chaleur, en particulier dans le sud et le centre du pays. Des villes comme Marrakech, Fès ou Ouarzazate ont enregistré ces derniers jours des températures frôlant les 46°C.

L’ANEF appelle l’ensemble des citoyens, en particulier les habitants vivant à proximité des forêts, les agriculteurs, les randonneurs et les travailleurs forestiers, à faire preuve d’une vigilance extrême. Il est strictement déconseillé d’allumer des feux, même pour cuisiner ou brûler des déchets, de jeter des mégots ou tout objet susceptible de provoquer un départ de feu, de laisser traîner des déchets combustibles (bouteilles en plastique, verre, papier).

L’agence insiste également sur la nécessité de signaler immédiatement toute fumée suspecte ou comportement à risque aux autorités compétentes.