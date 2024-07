Un nouveau défi pour le nageur marocain Hassan Baraka: traverser le détroit de Gibraltar en aller et retour

«Après la Manche, je pense à relever le défi de traverser en aller et retour le détroit de Gibraltar» entre le Maroc et l’Espagne, a annoncé Hassan Baraka, le mardi 23 juillet à Rabat lors d’une cérémonie à son honneur. Le nageur n’a fourni ni la date ni les détails de ce nouveau pari. Il est connu que le champion marocain maîtrise l’itinéraire de la traversée à la nage du détroit de Gibraltar, puisqu’il a déjà effectué ce même trajet à deux reprises, en 2022 et 2023, mais dans un seul sens, partant de Gibraltar vers le Maroc.

Revenant sur la traversée de la Manche qu’il a réalisée le 15 juillet, Hassan Baraka s’est déclaré ravi d’avoir été le premier nageur marocain a réussir cet exploit, en 15 heures et 55 minutes, entre Douvres, au Royaume-Uni, et le Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais, France), soit sur une distance de 50 kilomètres. Le champion a rappelé qu’il avait tenté en 2017 de faire cette traversée en solitaire.

Interrogé sur les difficultés qu’il a rencontrées lors de son parcours du 15 juillet, Hassan Baraka a évoqué en premier lieu la température basse de l’eau de la Manche. «J’ai nagé dans une eau à une température entre 13 et 16 degrés, et il y avait de très forts courants», a-t-il regretté.