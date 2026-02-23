Société

Un milliardaire arrêté à Rabat pour «trafic d’influence» et «ingérence dans des affaires judiciaires»

Faux colonel, vrai escroc. 

Revue de presseUne bande criminelle, pilotée à Rabat et ailleurs par un célèbre milliardaire d’origine américaine, vient d’être mise hors d’état de nuire par les services sécuritaires compétents. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Un célèbre milliardaire de nationalité américaine a été interpellé, samedi dernier, et écroué à la prison locale d’Al Arjate 1 à Salé pour son implication dans des affaires d’intermédiation dans les circuits judiciaires. La décision du parquet compétent de Rabat d’interpeller le milliardaire américain concerne également un travailleur dans un célèbre espace de vente d’alcool du quartier de l’Océan, relaie Assabah de ce mardi 24 février.

«Le milliardaire américain, qui possède un luxueux palais sur la route de Zaër, une villa à Harhoura, en plus de deux luxueux appartements qu’il vient d’acquérir en face de la gare ferroviaire de Rabat ville à environ 10 millions de dirhams, serait poursuivi pour de lourds chefs d’accusation», résume le quotidien.

Il s’agit notamment d’«escroquerie», de «complicité d’escroquerie», de «recel de criminel», de «divulgation de secrets professionnels», d’«action et procédure judiciaires au profit d’autrui, en violation des lois en vigueur». Un complice, poursuit Assabah, est poursuivi pour des chefs identiques. Les deux mis en cause seront, ce mardi, dans le box des accusés au tribunal de première instance de Salé, indiquent les sources du quotidien.

Le célèbre milliardaire américain est tombé dans les filets de la police judiciaire après la saisie du téléphone portable du fils d’un ex-général, impliqué dans plusieurs affaires criminelles à Rabat. Cité dans ces affaires, il est resté en fuite et a fait l’objet d’un avis de recherche, jusqu’à ce que la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) le débusque mercredi dernier, après lui avoir tendu un piège, puis le mette hors d’état de nuire. Ces affaires criminelles n’ont pas encore livré tous leurs secrets. La progression du procès promet plusieurs révélations.

