Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha

La décision de mise en détention intervient dans le cadre d’une enquête approfondie ouverte après des plaintes pour escroquerie et abus de confiance, déposées par des acheteurs qui avaient versé des avances importantes pour des appartements jamais livrés dans le cadre du projet immobilier Casa Parc, situé dans le quartier Sidi Maârouf à Casablanca.

Casa Parc, initié par la société Treize-Huit, visait à construire un ensemble résidentiel dont la livraison était programmée autour de 2016, mais le chantier est resté largement inachevé depuis plusieurs années.

Face aux retards et au manque de transparence, des réservataires se sont regroupés en collectif et ont engagé des procédures pour obtenir soit la livraison des biens, soit le remboursement des sommes versées.

Parallèlement aux actions civiles des réservataires, Attijariwafa bank, principale banque créancière du projet, a obtenu en février 2025 un jugement du tribunal de commerce de Casablanca condamnant la société Treize-Huit à payer plus de 371 millions de dirhams pour remboursements de crédits impayés liés au projet.

En 2025, la banque a intensifié les mesures pour recouvrer ses créances, notamment en enclenchant la vente judiciaire d’un terrain de près de 12 hectares lié au projet, qui avait été saisi dans le cadre de l’exécution de décisions judiciaires.

Cette nouvelle étape judiciaire constitue un tournant majeur dans une affaire ayant touché des milliers de victimes et relancé le débat public sur la gouvernance, la régulation et la transparence du secteur immobilier au Maroc.