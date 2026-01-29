Société

Affaire Casa Parc: les deux promoteurs Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali placés en détention à Oukacha

La prison locale de Aïn Sebaa, à Casablanca.

Dans un nouveau tournant judiciaire majeur de l’affaire Casa Parc, Sadreddine Benhima et Hassan Benabdelali, copropriétaires et dirigeants de la société Treize-Huit Sidi Maarouf, ont été placés en détention provisoire à la prison d’Oukacha à Aïn Sebaâ suite à une série de poursuites pénales initiées par plusieurs réservataires et parties civiles.

Par La Rédaction
Le 29/01/2026 à 11h45

La décision de mise en détention intervient dans le cadre d’une enquête approfondie ouverte après des plaintes pour escroquerie et abus de confiance, déposées par des acheteurs qui avaient versé des avances importantes pour des appartements jamais livrés dans le cadre du projet immobilier Casa Parc, situé dans le quartier Sidi Maârouf à Casablanca.

Casa Parc, initié par la société Treize-Huit, visait à construire un ensemble résidentiel dont la livraison était programmée autour de 2016, mais le chantier est resté largement inachevé depuis plusieurs années.

Lire aussi : Exclu Le360. Affaire immobilière «Casablanca Parc»: le promoteur Benhima livre sa version des faits (1/2)

Face aux retards et au manque de transparence, des réservataires se sont regroupés en collectif et ont engagé des procédures pour obtenir soit la livraison des biens, soit le remboursement des sommes versées.

Parallèlement aux actions civiles des réservataires, Attijariwafa bank, principale banque créancière du projet, a obtenu en février 2025 un jugement du tribunal de commerce de Casablanca condamnant la société Treize-Huit à payer plus de 371 millions de dirhams pour remboursements de crédits impayés liés au projet.

Lire aussi : Vidéo. Scandale immobilier. Casablanca Parc: les victimes lancent la charge contre Treize Huit

En 2025, la banque a intensifié les mesures pour recouvrer ses créances, notamment en enclenchant la vente judiciaire d’un terrain de près de 12 hectares lié au projet, qui avait été saisi dans le cadre de l’exécution de décisions judiciaires.

Cette nouvelle étape judiciaire constitue un tournant majeur dans une affaire ayant touché des milliers de victimes et relancé le débat public sur la gouvernance, la régulation et la transparence du secteur immobilier au Maroc.

Société

Casa Parc: Bank Al-Maghrib lance son audit

Economie

Exclu Le360. Affaire immobilière «Casablanca Parc»: le promoteur Benhima livre sa version des faits (1/2)

Economie

Exclu Le360. Affaire «Casablanca Parc»: le promoteur Benhima livre sa version des faits (2/2)

Economie

Affaire immobilière «Casablanca Parc»: de nouveaux rebondissements

