Un médecin à domicile? Au Maroc, c’est facile

Recevoir une blouse blanche, armée de son stéthoscope, dans votre chambre à coucher? Au Maroc, cette activité s’est particulièrement développée ces dernières années, et intègre désormais une gamme très large de soins médicaux, prodigués directement au domicile de patients, de plus en plus nombreux à les demander.

La Vie Éco de ce mercredi 29 décembre 2023, explique les causes de cet engouement. Il y a peu de temps encore, les soins médicaux prodigués à domicile concernaient principalement des injections, des prélèvements sanguins ou, en ce qui concerne les soins d’infirmerie, des changements de pansement…

Aujourd’hui, selon l’hebdomadaire, la gamme des soins à domicile est bien plus large, avec des prestations plus techniques, à plus forte valeur ajoutée: perfusions, insulinothérapie, dialyses ou encore le traitement d’insuffisances respiratoires.

En élargissant leur gamme de soins médicaux, les entreprises prestataires, qui proposent les services de médecins à domicile, se transforment progressivement en fournisseurs à des patients de docteurs en médecine ou d’infirmiers aux spécialités diverses et variées.

Les raisons de la multiplicité de ces offres de soins à domicile, qui ont débuté dès le début des années 2000, s’explique, selon La Vie Éco, par les confinements dûs à la crise sanitaire du Covid-19.

Selon un médecin que l’hebdomadaire a interrogé, les confinements et les craintes de contaminations ont enjoint des foyers, où vivent par exemple des personnes insulino-dépendantes, à éviter de se déplacer dans un établissement hospitalier, et préférer faire appel un professionnel de la santé qui se déplace directement à leur domicile.

Autre type de patients qui reçoivent la visite d’un médecin chez eux: les personnes âgées, ou celles dont les déplacements sont limités à cause d’une maladie de longue durée ou affectant leur motricité.

Les entreprises prestataires, spécialisées dans la gestion de ces demandes, ont donc dû s’adapter à ce nouveau marché, et répondent désormais à une demande croissante de soins médicaux dispensés à domicile.

La Vie Éco explique ainsi que des entreprises proposent même aujourd’hui des prestations d’hospitalisation à domicile, dont les médecins affectés à ces tâches prennent en charge plusieurs pathologies: certains types de cancers, de diabètes ou des maladies respiratoires. Certaines entreprises prestataires peuvent même intervenir au domicile de ces patients du lundi au dimanche, nuit et jour.

En ce qui concerne la facturation, l’hebdomadaire indique que ces soins à domicile sont en moyenne moins chers comparés aux prix pratiqués dans des structures hospitalières.

Cependant, ces soins médicaux ne sont toujours pas remboursables par les différents régimes d’assurance maladie, ce qui réduit leur accessibilité au plus grand nombre, eu égard au difficile contexte économique que traversent aujourd’hui les consommateurs du Maroc.