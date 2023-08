Un individu arrêté pour vol dans deux agences de transfert d’argent à Fès et Sefrou

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la police judiciaire avaient entamé, le 21 juillet dernier, les procédures de constatation d’un vol sous la menace de l’arme blanche ayant ciblé deux agences de transfert d’argent dans les villes de Fès et Sefrou.

Les enquêtes et les investigations menées sur le terrain ont permis l’identification du suspect et son arrestation mercredi à Sefrou. Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie du matériel utilisé dans ces actes criminels, à savoir une moto, une cagoule et les vêtements que portait le suspect au moment des vols, a ajouté la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés.