L'équipe pédagogique et administrative de l'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) a accueilli le 30 septembre 2022, au campus Anfa City, le ministre de l’Enseignement Supérieur Abdellatif Miraoui.

VidéoA l’occasion du lancement de la rentrée universitaire 2022-2023, le ministre de l’Enseignement Supérieur, Abdellatif Miraoui, s’est rendu le 30 septembre dernier à l’Université Mohammed VI des Sciences de la santé, à Casablanca. Compte-rendu d'une visite de terrain.

Cette rencontre, qui donne le coup d’envoi de la rentrée universitaire 2022-2023, a été marquée par la mise en œuvre des chantiers prioritaires dans le cadre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).

Ce plan de développement, conçu par le ministère de l’enseignement supérieur dans une démarche participative avec tous les partenaires internes et externes de l’écosystème, a pour objectif de promouvoir la qualité du système universitaire marocain en vue de former des générations qui seront en mesure de relever les multiples défis du futur et qui participeront au développement socio-économique du pays.

Lors de cette visite, le ministre a échangé avec les responsables de l’université, le corps professoral, l'équipe administrative ainsi que les étudiants autour des projets de l’université en matière de recherche et de développement.

«Cette visite rentre dans le cadre d’une tournée que nous effectuons dans les différentes régions du Maroc pour accompagner la rentrée universitaire. Pour Casablanca nous avons choisi la médecine pour, nous sommes fiers des étudiants de cette université qui épiaient les 5.000», a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur.

Abdellatif Miraoui a également visité le Centre International de Simulation Médicale (IMSC), conçu comme un mini-hôpital, dédié à la formation par simulation et disposant de 26 espaces de simulation pouvant être utilisés de façon simultanée, et disposant chacun de sa propre salle de contrôle et de sa propre salle de débriefing.

La visite du ministre de l’Enseignement supérieur est également venue renforcer les orientations stratégiques de la nouvelle réforme de la médecine entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du Chantier Royal de la généralisation de la couverture sociale.