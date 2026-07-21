Tétouan: trois membres d’une même famille tués après le renversement d’un engin de chantier

Un terrible accident de la route s’est produit en ce début de semaine sur la route côtière reliant Tétouan à Oued Laou, à la hauteur de la zone d’Ouchtam, située à environ 22 kilomètres au sud de la ville. Selon des témoignages recueillis auprès de rescapés, la pelle mécanique d’un engin de chantier effectuant des travaux sur une hauteur surplombant la chaussée s’est renversée, et a fini sa course directement sur un véhicule de transport mixte. À son bord, il y avait une trentaine de passagers partis de Tétouan, et qui se rendaient dans des douars et agglomérations voisines, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 22 juillet.

Le choc, d’une extrême violence, a provoqué d’importantes pertes humaines dans une même famille. Une femme, son fils ainsi qu’un autre enfant de cette parentèle ont succombé sur le coup à la suite de la chute de la pelle mécanique. Deux autres membres de cette famille sont actuellement placés dans le service de réanimation de l’hôpital de Tétouan, dans un état jugé particulièrement grave, alors même que plusieurs autres passagers de ce véhicule ont subi des blessures dont la gravité est variable.

À l’hôpital, le docteur Benaazouz, responsable du service des urgences, a précisé au quotidien que la plupart des blessés acheminés vers l’établissement se trouvent dans un état critique, et souffrent principalement de fractures multiples et de traumatismes crâniens. Il a indiqué que certains cas restent toujours inquiétants et font l’objet d’une surveillance médicale accrue, alors même que l’état d’autres victimes a pu être stabilisé, après les soins qu’ils ont reçus, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Cet accident endeuille profondément Houdaifa El Mahsani, un joueur du club de football du Moghreb de Tétouan, qui a eu la douleur de perdre dans cet accident sa sœur, son neveu ainsi que le jeune fils de son frère, alors que d’autres de ses proches sont actuellement placés en soins intensifs. L’annonce de cette tragédie est actuellement à l’origine d’un élan collectif de soutiens moraux et de manifestations d’une vive solidarité auprès du footballeur et de sa famille.