Tétouan: des drones pour lutter contre les moustiques

Dans les villes du Nord, l’arrivée de l’été est accompagnée cette année par une prolifération sans précédent des moustiques. «Les habitants des villes de Martil, Tétouan, Fnideq et M’diq ont adressé une série de plaintes aux autorités locales dans lesquelles ils expriment leur mécontentement face à cette prolifération des moustiques dans tous les quartiers et tout au long des corniches», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 12 juin.

Face à cette situation, les autorités locales ont lancé une opération expérimentale qui a été entamée, au début de la semaine, à M’diq. Cette opération inédite, précise le quotidien, «consiste à utiliser des drones pour lutter contre les moustiques, en remplacement des avions auparavant utilisés pour pulvériser des insecticides». Comparés aux avions, dont les opérations de vol sont coûteuses, les drones offrent une alternative plus économique, indique le quotidien.

Selon des sources informées, poursuit Al Akhbar, «l’utilisation des drones pour combattre les insectes nuisibles sera généralisée à toutes les provinces de la région du Nord». Ces drones permettent un accès facile aux zones forestières et marécageuses où les larves prolifèrent, tout en réduisant les coûts d’utilisation et en facilitant le pilotage à distance. Et ce, contrairement aux avions qui nécessitent un budget élevé, une planification des survols et une étude des conditions météorologiques, entre autres, précise le quotidien.

D’après les mêmes sources, «les drones utilisés dans les activités agricoles ont été spécialement modifiés pour la pulvérisation d’insecticides. Ils sont équipés d’un réservoir de 40 litres, de pulvérisateurs, de technologies d’intelligence artificielle, de systèmes GPS et de logiciels de contrôle à distance, ce qui les rend particulièrement efficaces pour lutter contre les moustiques et autres insectes nuisibles», indique Al Akhbar.

Les services chargés de la lutte contre la prolifération des moustiques travaillent à identifier les foyers de reproduction afin de les cibler et de combattre les moustiques au stade larvaire dans les marécages et les points d’eau stagnante. Parmi les principaux points noirs figurent la rivière de Martil, les abords de la zone industrielle et les zones où s’accumulent les eaux de pluie, autrefois ciblées par les avions. «Désormais, les drones prennent le relais pour pulvériser les insecticides pendant la saison estivale».

La lutte contre les moustiques «nécessite également la participation des citoyens, qui sont appelés à vider ou nettoyer les récipients contenant de l’eau, à couvrir les puits, à éliminer les eaux stagnantes dans les cours ou sur les toits des maisons, ainsi que dans les piscines, les vases décoratifs des fenêtres, des entrées d’immeubles, des rues et des ruelles», écrit le quotidien.

Par ailleurs, les autorités locales ont recommandé aux bureaux d’hygiène des collectivités territoriales d’intensifier les interventions sur le terrain pour lutter contre la prolifération des moustiques, qui s’est largement répandue dans divers quartiers et corniches ces derniers jours. Un programme spécifique a été mis en place pour traiter les foyers et pulvériser intensivement des insecticides afin de réduire ce phénomène.