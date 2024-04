Tanger: les autorités locales mobilisées contre l’invasion des moustiques

Pour lutter contre une récente invasion de moustiques qui a touché la ville de Tanger, des mesures spéciales ont été mises en place par les autorités locales de la ville. «L’opération passe par deux phases. Nos équipes utilisent d’abord des moyens traditionnels pour traiter les foyers de reproduction des moustiques, en ciblant spécifiquement les zones à risque telles que les cours d’eau et les flaques d’eau stagnantes autour de la ville», déclare Jamal Bakhat, médecin chef de la division d’hygiène et contrôle sanitaire de Tanger.

Et d’ajouter: «Mais cette lutte ne s’arrête pas là, car une fois ces premières mesures en place, une seconde phase impliquant des traitements atmosphériques est déployée, avec un avion prévu pour intervenir dans les prochains jours.»

Cette opération, placée sous la direction du gouverneur de la région, mobilise d’importantes ressources humaines et logistiques. Des voitures équipées de matériel sophistiqué sont déployées dans les quartiers les plus difficiles d’accès, là où les moustiques trouvent refuge tels que Oued Mghogha. Grâce à l’utilisation de pesticides et de répulsifs spécialement conçus pour cibler ces nuisibles, les équipes ont pu agir de manière préventive pour éradiquer les larves avant qu’elles ne se développent en essaims envahissants.

D’ailleurs, les autorités prévoient d’étendre cette opération dans les jours à venir à d’autres villes de la région, telles que Tétouan, Martil, M’diq et Fnideq, dans le but de protéger les habitants de toute la région du Nord contre cette menace et jusqu’en été.

Avec une gestion opérationnelle confiée à l’équipe du bureau de santé de la commune de Tanger, cette lutte contre les moustiques est un exemple de coopération et d’action proactive des autorités locales pour assurer la santé et le bien-être de leurs citoyens.